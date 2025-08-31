«Exathlon»: Δείτε τα σπίτια και τους χώρους των αθλημάτων

Το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event λέγεται «Exathlon» και κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21.00! Ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας θα μας καλωσορίσει για πρώτη φορά από τον Άγιο Δομίνικο συστήνοντας μας τις πιο θεαματικές και δυνατές δοκιμασίες αλλά και τους τολμηρούς διεκδικητές του τίτλου!

Μπλε και Πορτοκαλί

Είκοσι αθλητές περιμένουν το σύνθημα για να μπουν στις πίστες του «Exathlon» και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, σε ένα πρωτάθλημα διαφορετικό από τα άλλα. Οι δύο ομάδες είναι οι Μπλε και οι Πορτοκαλί, αποτελούνται από γυναίκες και άντρες που θα πρέπει να αποδεικνύουν, κάθε μέρα, πως αξίζουν να βρίσκονται εκεί. Πάντως όλοι οι αγώνες θα γίνονται μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου!

Οι χλιδάτοι και οι μη

Ο Αγώνας Σπιτιού θα ξεκινάει την εβδομάδα στο «Exathlon». Είναι το αγώνισμα που θα καθορίζει σε ποιο σπίτι θα καταλύσουν οι αθλητές τις επόμενες πέντε ημέρες. Τους Νικητές θα περιμένει το «Σπίτι των Νικητών», ένα πολυτελές κατάλυμα με άνετους χώρους, γυμναστήριο και πισίνα. Οι ηττημένοι θα μένουν στο «Σπίτι των Ηττημένων» το οποίο διαθέτει τα βασικά (υπνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο, τρεχούμενο νερό). Ένα γυάλινος τοίχος θα χωρίζει, αλλά και θα συνδέει τα δύο οικήματα, ενώ οι ένοικοί τους θα μπορούν να μιλούν μεταξύ τους… τηλεφωνικά!

Ατού

Ο Αγώνας Πλεονεκτήματος είναι η επόμενη πίστα. Το συγκεκριμένο αγώνισμα, όπως προδίδει και το όνομά του, θα προσφέρει στη νικητήρια ομάδα ένα σημαντικό πλεονέκτημα, που θα επηρεάσει τη ροή ενός Αγώνα Ασφαλείας.

Για να τη γλιτώσεις

Ο Αγώνας Ασφαλείας είναι εκείνος που θα καθορίζει την ομάδα από την οποία θα γίνει αποχώρηση και θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα. Οι επιδόσεις των αθλητών στο «Exathlon» είναι εκείνες που κρίνουν το πρωτάθλημα! Όταν μία ομάδα γνωρίσει την ήττα στον Αγώνα Ασφαλείας, τότε ο αθλητής με τις κατώτερες επιδόσεις βγαίνει αυτομάτως υποψήφιος. Στον αντίποδα, ο αθλητής με την κορυφαία επίδοση, στη συγκεκριμένη ομάδα, είναι εκείνος που θα δώσει τον δεύτερο υποψήφιο ενώ ο τρίτος υποψήφιος θα βγαίνει από μία μικρή σύσκεψη των υπολοίπων μελών της ηττημένης ομάδας.

Αντίο για πάντα

Ο Αγώνας Αποχώρησης θα κρίνει ποιος αθλητής/αθλήτρια θα αποχωρεί. Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση αθλητές θα μπαίνουν στην πίστα έχοντας πέντε ζωές. Όποιος μηδενίσει πρώτος τις ζωές του είναι και εκείνος που θα αποχωρεί.

Με εξαίρεση την πρώτη, εισαγωγική, εβδομάδα όπου θα έχουμε μία αποχώρηση, τις εβδομάδες που ακολουθούν οι αποχωρήσεις θα είναι δύο, ενός άντρα και μιας γυναίκας…