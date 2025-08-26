«Exathlon»: Παλιοί αντίπαλοι, νέο πεδίο μάχης - Η ρεβάνς ξεκινά

Ξέρουν πολύ καλά τον Άγιο Δομίνικο… Έχουν αφήσει εκκρεμότητες… Έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τους πρώην συμπαίκτες τους από το «Survivor»! Στο «Exathlon» ήρθε η ώρα να αναμετρηθούν και να μπει ένα τέλος!

Η νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ ξεκινά με το μεγάλο αθλητικό, τηλεοπτικό event. Το «Exathlon» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21.00 με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα και φέρνει στις οθόνες μας θεαματικές και δυνατές δοκιμασίες.

Μεγάλη πρόκληση

Είκοσι αθλητές και αθλήτριες σε επικές αναμετρήσεις! Αθλητές που γνωρίζουμε καλά και έχουν διακριθεί για το πάθος και την αγωνιστικότητά τους. Τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξουν πίστα. Παλιοί αντίπαλοι συναντιούνται σε νέο πεδίο μάχης. Η πρόκληση είναι μεγάλη, το «Exathlon» τους περιμένει. Ξέρουμε καλά ποιοι είναι και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι μπορούν να κάνουν!

Οι δύο κορυφαίοι

Δύο ομάδες, δύο χρώματα, ένας στόχος: η νίκη. Οι Μπλε και οι Πορτοκαλί είναι έτοιμοι να μας προσφέρουν θεαματικές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις! Μετά από μια σειρά σκληρών αγωνισμάτων, μόνο δύο παίκτες θα καταφέρουν να κερδίσουν την πρώτη θέση και να αναδειχθούν κορυφαία αθλήτρια και κορυφαίος αθλητής του πρώτου «Exathlon» της Ελλάδας! Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη ξεκινά την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ κι όποιος αντέξει… άντεξε!