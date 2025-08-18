Γιώργος Καράβας: Με total denim look και… γυμνασμένο στήθος αναχώρησε για το «Exathlon»

Η αποστολή του «Exathlon» αναχώρησε για τον Άγιο Δομίνικο και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εκτός από τον παρουσιαστή του, Γιώργου Καράβα, ήταν και οι παίκτες που θα αγωνιστούν στο πλέον σκληρό και απαιτητικό παιχνίδι του ΣΚΑΪ που κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει μόλις μερικές εβδομάδες.

φωτογραφία NDP

Με τις ευχές της οικογένειας

Ο Καράβας που φέρνει στο παιχνίδι αέρα… Next Top Model, έκλεψε την παράσταση στο αεροδρόμιο με τη στιλάτη all denim εμφάνισή του, το καλογυμνασμένο του κορμί και τη διάθεσή του για παιχνίδι. Βέβαια, όπως είναι φυσικό, στο «Exathlon» θα τον δούμε λιγότερο σαν μοντέλο και περισσότερο σαν παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού αγωνισμάτων. «Είμαι πανέτοιμος, το περίμενα πως και πως» δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι παρέα» και συνέχισε: «Άγχος δημιουργικό πάντα υπάρχει, αλλά υπάρχει τόσος ενθουσιασμός, τόση χαρά και τόση ανυπομονησία για να ζήσουμε αυτό το τόσο ωραίο ταξίδι, που όλα τα άλλα δεν έχουν καμία ουσία! Μόνο θετικά είναι τα συναισθήματα που νιώθω. Νιώθω απεριόριστη χαρά, γιατί είναι κάτι το οποίο ήθελα και έγινε! Παίρνω σαν γούρι μαζί μου τις ευχές από την οικογένειά μου».

Αγωνίσματα με… πασπάλισμα ριάλιτι

Ο Γιώργος Καράβας μίλησε και για τις διαφορές αυτού του project με το Survivor. «Το Exathlon είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Σίγουρα δεν υπάρχει πείνα, όπως στο Survivor κι όπου δεν υπάρχει πείνα υπάρχει σοβαρή ενέργεια! Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Οι πίστες είναι διαφορετικές και δεν ξέρω εάν έχετε δει σε άλλες χώρες πως είναι το Exathlon, αλλά αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι το κύριο event, από κει και πέρα υπάρχουν και οι σχέσεις των ανθρώπων».

φωτογραφία NDP

Στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τους παίκτες του «Exathlon» που έχουμε γνωρίσει στα παλιά «Survivor». Εκεί λοιπόν είδαμε τους Γιώργο Κόρομι, Εύη Σαλταφερίδου, Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη, Γιωρίκα Πιλίδη, Ντάνιελ Νούρκα, Φάνη Μπολέτση, Γιώργο Γκιουλέκα, Μαίρη Πετεινάρη, Βίκυ Πετεινάρη, Δώρα Νικολή, Στεφανία Γκλάρα, Στέλλα Ανδρεάδου και Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα.