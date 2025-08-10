Γιώργος Κόρομι: «Αν δεχόμουν πρόταση για το Exathlon, εννοείται ότι θα πήγαινα»

Αν το «Survivor» είναι μια δύσκολη πίστα, φανταστείτε πόσο δύσκολη πίστα είναι να είσαι νέος μπαμπάς! Ο Γιώργος Κόρομι που γνωρίσαμε στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για το ενδεχόμενο να πάει στο νέο και πολύ σκληρό παιχνίδι αγωνισμάτων «Exathlon» που έρχεται στο ίδιο κανάλι το φθινόπωρο. «Δεν με έχουν πάρει ακόμη τηλέφωνο για να πάω, περιμένω! Αν δεχόμουν πρόταση για το Exathlon, εννοείται ότι θα πήγαινα. Είναι μικρό το διάστημα, λίγο παραπάνω από έναν μήνα. Για τόσο, ναι, θα πήγαινα, αλλά όχι για περισσότερο. Δεν μπορώ να λείψω πάλι επτά μήνες».

Έχεις κρατήσει επαφές με πρώην συμπαίκτες σου;

«Με αρκετούς που ήμασταν μαζί έχω καλές σχέσεις. Δεν βρισκόμαστε συχνά γιατί είναι δύσκολο με την καθημερινότητα όλων μας. Δεν μένουμε και στην ίδια πόλη. Για παράδειγμα, η Ελένη Χαμπέρη μένει στον Βόλο. Τις προάλλες όμως ήμασταν μαζί με την Εύη Σαλταφερίδου και τη Σταυρούλα Χρυσαειδή. Από το πρώτο Survivor έχω κρατήσει επικοινωνία με τον Παύλο Γαλακτερό. Αλλά έχω καιρό να τον δω γιατί έχει σχέση και είναι ενθουσιασμένος».

φωτογραφία Instagram

Προσεχώς γάμος

Ο Γιώργος και η αγαπημένη του Τίνα γνωρίστηκαν το 2017 σε ένα μαγαζί που είχε. «Η Τίνα τότε είχε πρωτοέρθει από τον Καναδά στην Ελλάδα. Περνούσε μια φορά το τρίμηνο για καφέ. Όποτε εμφανιζόταν αμέσως όλα φωτίζονταν. Έβλεπα έναν πολύ ανοιχτό άνθρωπο και αυτό μου άρεσε. Μια μέρα τής ζήτησα να βγούμε και έτσι ξεκίνησαν όλα, το 2019. Σε εκείνη τον τράβηξε το ότι ήταν πάντα χαμογελαστός και με θετική ενέργεια. Το ζευγάρι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και όταν μεγαλώσει η μικρή τους κόρη θα ήθελαν να κάνουν θρησκευτικό γάμο.