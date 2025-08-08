Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αγουροξυπνημένη στο Αιγαίο

Ένα καλοκαίρι για να έχει φουλ επιτυχία πρέπει εκτός από έναν ωραίο προορισμό, με καλή ενέργεια και μπόλικο αεράκι, να έχει και ξάπλες μέχρι το μεσημέρι. Αυτά σκέφτεται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ρουφάει την κάθε στιγμή των διακοπών της στο Αιγαίο.

Dear Diary

Ο ήλιος είχε ανέβει αρκετά ψηλά, όμως δεν έκανε ζέστη, ούτε είχε κάποια φασαρία να την αναστατώσει. Παρόλα αυτά η Ηλιάνα κατάλαβε πως η ώρα είχε περάσει και έπρεπε πια να σηκωθεί από το κρεβάτι! Ξεκούραση τέλος λοιπόν είπε και έγραψε στο Instagram: «Αγαπημένο μου ημερολόγιο, σήμερα ξύπνησα αργά, γύρω στις δώδεκα. Το χρειαζόμουν, νομίζω. Τώρα κάθομαι με τον ελληνικό καφέ μου, κοιτάζω τη θέα και νιώθω μια απίστευτη ηρεμία. Όλα γύρω μου είναι τόσο ήσυχα. Ακούγονται μόνο κάποιοι μακρινοί ήχοι και φυσάει ένα απαλό αεράκι.

Απλότητα

Νιώθω ευφορία. Σαν να έχει σταματήσει για λίγο ο χρόνος. Και σκέφτομαι πόσο όμορφη μπορεί να είναι η απλότητα, όταν της δώσεις χώρο. Πόσο τυχερή είμαι που ζω αυτή τη στιγμή, χωρίς πίεση, χωρίς φασαρία. Μόνο εγώ, ο καφές μου, το Αιγαίο που απλώνεται μπροστά μου και μια βαθιά αίσθηση ευγνωμοσύνης».