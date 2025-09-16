Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον σύντροφό της: «Είμαστε αρραβωνιασμένοι με δόξα και τιμή»

Το κουτάκι με το δαχτυλίδι ήταν πάνω στο τραπέζι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου όμως δεν είχε πάρει είδηση. Ο σύντροφός της, Γιάννης Καραβασάνης, περίμενε και περίμενε και δεν κρατήθηκε άλλο και της έκανε την πρόταση γάμου απλά και παραδοσιακά! Η παρουσιάστρια αποκάλυψε αυτές τις προσωπικές της στιγμές στην εκπομπή «Breakfast@Star».

«Είχαμε πολλά γυρίσματα για το GNTM, αλλά μόλις τελειώσαμε πήγαμε διακοπές! Γάμο δεν κάναμε, δεν προλάβαμε! Γράφουν πράγματα και δεν ισχύει τίποτα και με παίρνουν οι γονείς μου και μου λένε είναι δυνατόν να παντρεύεσαι; Και λέω στη μαμά μου είναι δυνατόν να μην το ξέρεις εσύ; Δεν με ενοχλεί, αλλά τώρα να παντρεύομαι Δευτεριάτικα πάνω σε γύρισμα, είναι δύσκολο! Μόνο η πρόταση γάμου έγινε, δεν έχουμε κανονίσει τίποτα άλλο. Δεν έχουμε προλάβει. Είμαστε αρραβωνιασμένοι με δόξα και τιμή!

φωτογραφία NDP

«I do»

Η πρόταση γάμου έγινε πολύ όμορφα και γλυκά στο σπίτι. Ήταν παραδοσιακά. Είχε αφήσει κάπου το δαχτυλίδι και νόμιζε πως θα το δω κι εγώ το αγνοούσα για τουλάχιστον μιάμιση ώρα. Μιλούσαμε και χάζευα. Είχε αφήσει το κουτί, αλλά δεν το κοίταγα καν, δεν είχα δώσει σημασία. Μετά μου είπε: πραγματικά; Δεν το πήρα όμως! Είπα πρώτα κάνε μου την ερώτηση, μετά θα πω το ναι και μετά θα το ανοίξω».

«Δεν υπάρχει ποτέ αδιέξοδο στη ζωή! »

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε για την ελπίδα που πρέπει να έχουμε όλοι μέσα πως μπορεί ανά πάσα στιγμή όλα να αλλάξουν στη ζωή. «Γενικά ξαναγράφεται η ζωή μου τον τελευταίο καιρό και είναι πολύ διαφορετική. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ελπίδα και να πιστεύουμε ότι όντως η ζωή ξαναγράφεται. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις ότι κάποιες φορές φτάνεις -ίσως στο μυαλό σου- σε αδιέξοδα, δεν είναι όμως έτσι.

Δεν υπάρχει ποτέ αδιέξοδο στη ζωή! Παίρνεις πάντα μια στροφή, κάνεις ένα βήμα και τα πράγματα αλλάζουν. Νομίζω ότι η τελευταία στροφή στη δική μου ζωή είναι η πιο σημαντική και η πιο κομβική γιατί είναι εκείνη που με έχει βοηθήσει να είμαι καλύτερα από ποτέ. Νιώθω υγιής, νιώθω ότι έχω πάντα ενέργεια, νιώθω χαρούμενη, ήρεμη, νομίζω ότι μετά από αυτή τη χρονιά που ήταν πολύ δύσκολη για μένα και χρονικά και ψυχολογικά, το γεγονός ότι βγήκε και ένα GNTM ολόκληρο το θεωρώ θαύμα».