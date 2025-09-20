Ποια είναι η κόρη γνωστού βολεϊμπολίστα που εντυπωσίασε τους κριτές στο GNTM - «Είσαι μοντελάρα»

Μεγάλη επιστροφή για το GNTM στην τηλεόραση και ήδη από την οντισιόν που προβλήθηκε στο πρώτο επεισόδιο του γνωστού ριάλιτι, υπήρξαν γυναικείες παρουσίες που εντυπωσίασαν του κριτές.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Μιχαέλα Κράβαρικ, κόρη του γνωστού βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ.

Η 28χρονη κοπέλα με το πανέμορφο πρόσωπο και το αγαλματένιο κορμί, κατάφερε να εξασφαλίσει και τα τέσσερα «ναι», περνώντας απευθείας στο Bootcamp.

«Ονομάζομαι Μιχαέλα Κράβαρικ, κατάγομαι από τη Σλοβακία και οι δύο γονείς μου είναι από εκεί. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και μένω εκεί πέρα με τους γονείς μου. Ασχολούμαι με το modeling, αρκετά χρόνια, από τα 16 μου, τώρα είμαι 28», είπε αρχικά η Μιχαέλα Κράβαρικ, συστήνοντας τον εαυτό της στους κριτές.

«Ασχολούμαι με τον αθλητισμό από μικρή. Η διατροφή μου είναι σωστή και από το σπίτι. Παίζω βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη στην ομάδα. Όταν ήμουν 16 μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με το μόντελινγκ. Το σνόμπαρα λίγο στην αρχή γιατί έλεγα ‘εγώ δεν θα βάλω ποτέ φούστες και φορέματα, είναι πολύ κοριτσίστικο’. Έκανα κάστινγκ, δουλειές και κατάλαβα ότι είναι αρκετά δύσκολο. Μου άρεσε τελικά. Νιώθω πως με κάνει πλήρη η δουλειά αυτή», είπε η Μιχαέλα.

«Έπος», σχολίασε η Ζενεβιέν Μαζαρί, όταν η Μιχαέλα Κράβαρικ εμφανίστηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή με μαγιό. «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βγάλεις φωτογραφίες. Λάμπεις», είπε με τη σειρά της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ στη συνέχεια της ανέφερε: «Είσαι θεά. Σου αξίζουν και τα τέσσερα ''ναι''. Είσαι φοβερή. Λάμπεις ολόκληρη, είσαι μοντελάρα. Μην αλλάξεις τίποτα».