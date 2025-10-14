Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών στο φετινό GNTM - Αγένεια και υποτίμηση»

Δεν κάτι ασυνήθιστο να βλέπουμε κριτές σε ριάλιτι παιχνίδια (μουσικά, μόδας κλπ) να μιλάνε απότομα στους υποψήφιους παίκτες, κάποιες φορές να τους ειρωνεύονται, να γελάνε με τις επιδόσεις τους, ακόμη και να τους χλευάζουν!

Ο Χάρης Χριστόπουλος που στο παρελθόν (2009) έχει αποτελέσει μέλος κριτικής επιτροπής του ριάλιτι σχολίασε στο «Happy day» τα όσα έχει δει στο φετινό «Greece’s Next Top Model» του STAR και ανοιχτά είπε πως έχει σοκαριστεί με το πώς φέρονται οι κριτές απέναντι στους διαγωνιζόμενους.

«Δεν μιλάς έτσι»

Συγκεκριμένα ο Χριστόπουλος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα όσα έχει παρακολουθήσει ως τηλεθεατής και ξεκαθάρισε πως αυτά δεν συμβαίνουν στα κανονικά κάστινγκ, αφού δεν πρέπει να μιλάς έτσι στους άλλους!

«Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών στο φετινό GNTM απέναντι σε μερικούς διαγωνιζόμενους. Αισθάνθηκα μια αγένεια μερικές φορές, σαν υποτίμηση. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με κάστινγκ αυτό το πράγμα. Στο κάστινγκ δεν μιλάς έτσι, ούτε προσωπικά, ούτε με ειρωνείες» είπε ο Χάρης Χριστόπουλος στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Για να λέμε αλήθειες πάντως το «GNTM» δεν είναι κανονική ζωή, αλλά ένα ριάλιτι πρόγραμμα που θέλει να κάνει νούμερα και για να κάνεις νούμερα φτάνεις πολλές φορές σε ακρότητες. Απλώς ζούμε σε μια εποχή που ίσως όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν πια παρελθόν…