Βίκυ Καγιά για GNTM: «Ήξερα ότι απέναντί μου είναι επιθετικοί, τοξικοί και ήθελαν μόνο το κακό μου»

Η Βίκυ Καγιά ήταν καλεσμένη στο διαδικτυακό AnesΤea The Podcast και αναφέρθηκε στις ευθύνες που ανέλαβε από πολύ μικρή για να βοηθήσει την οικογένειά της, αλλά και στην ελευθερία που αυτό της έδωσε. «Από τα 14 που έχω ξεκινήσει να δουλεύω, να βοηθάω την οικογένειά μου, να κερδίζω χρήματα, να τα στέλνω στο σπίτι. Επειδή έκανα όλα αυτά τα πολύ βασικά και ζωτικά θέματα με την υγεία του αδερφού μου, με αφήσανε λίγο ελεύθερη να κάνω αυτό που ήθελα».

Ο χαμός του πατέρα της

Για την ανοιχτή πληγή που άφησε ο θάνατος του πατέρα της, η Καγιά αποκάλυψε: «Πριν από έναν χρόνο και κάτι έχασα τον πατέρα μου. Δεν είχαμε κάποια σχέση πολύ κοντινή τα τελευταία χρόνια. Κι όμως, όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο».

Η αποχή από την τηλεόραση

Το μοντέλο και παρουσιάστρια σχολίασε και την αποχή της από τα τηλεοπτικά μας πράγματα. «Είμαι αυθεντικός άνθρωπος! Έμαθα, το πήρα το μάθημά μου! Δεν είμαι μητέρα Τερέζα! Φυσικά και έχω βρίσει και έχω σιχτιρίσει! και όλα τα έχω κάνει».

Το κεφάλαιο «GNTM»

Η Καγιά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στο ριάλιτι μόδας του STAR με το οποίο σταμάτησε να συνεργάζεται εξαιτίας διαφόρων συμπεριφορών. «Ξέρω ότι απέναντί μου είναι επιθετικοί, τοξικοί και θέλουν μόνο το κακό μου. Και πάω να πέσω στη φωτιά γιατί λέω θα τη σβήσω μωρέ! Το να πατάς επί πτωμάτων είναι επιλογή. Το να προσπαθείς να κάνεις κακό σε κάποιον για να υπάρχεις εσύ είναι επιλογή, δεν σου το έχει πει κανείς να το κάνεις!»