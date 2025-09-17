«GNTM»: Αναβαθμισμένη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξαναγράφει την ιστορία του ριάλιτι με τα μοντέλα

Το «Greece’s Next Top Model» επιστρέφει στο STAR και το κανάλι υποστηρίζει πως δεν μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή! Το «GNTM»… ξαναγράφεται γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.

Φέτος, το «GNTM» μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Χάσμα… γενεών

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το «GNTM» της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.

Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary. Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ. Έρχεται στο «GNTM» με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

Ο σχεδιαστής μόδας Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στο «GNTM» με τη γνωστή αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο ρούχο. Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος θα βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

Ο 36χρονος Έντι Γαβριηλίδης, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων. Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου και Αθηνά Οικονομάκου. Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας και έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου «GNTM».

Ανατρεπτικά concept

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του «GNTM», αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept. Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

Η… μέντορας

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο «GNTM» ως Competition Director & Model Mentor (λέγε με και παρουσιάστρια), αναλαμβάνοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε κάθε στιγμή δράσης του διαγωνισμού όσο και στη λήψη των τελικών αποφάσεων. Θα στηρίζει και θα συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει περάσει από τη θέση τους δίνοντας στην έννοια του mentoring μια διαφορετική, δική της διάσταση. Θα είναι δίπλα στους διαγωνιζόμενους συνεχώς, προσφέροντας καθοδήγηση σε κάθε επίπεδο, απευθυνόμενη ως μοντέλο προς μοντέλα, με στόχο να βγουν έτοιμοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας. Η συμβολή της θα είναι κομβική ως προς την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς θα έχει σημαντικό μερίδιο στην λήψη των τελικών αποφάσεων της κριτικής επιτροπής στο πλατό.

Η πρεμιέρα του σόου θα γίνει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στο STAR με την εκρηκτηική πρώτη οντισιόν και πολλές εκπλήξεις!