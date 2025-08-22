Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Νιώθεις πως ανήκεις εδώ από πάντα»

Μύκονος, Κουφονήσια, Ύδρα, Πάτμος… Και που δεν πήγε φέτος η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που είπε να ξεκουραστεί φουλ και να γεμίζει τις μπαταρίες της πριν επιστρέψει στα απαιτητικά γυρίσματα του «Greece’s Next Top Model» που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο STAR. Λίγο πριν από το φινάλε των διακοπών της όμως η Ηλιάνα αποφάσισε να κάνει την έκπληξη και να πεταχτεί μέχρι την αγαπημένη της Κίμωλο…

«Νερά που μοιάζουν με όνειρο»

Το μοντέλο αγαπάει πολύ το συγκεκριμένο νησί και ένας λόγος που ήθελε να επιστρέψει ήταν για να ανταμώσει με μια φίλη της που είχαν καιρό να βρεθούν. «Κίμωλος, ένα μικρό μυστικό στο Αιγαίο. Ήσυχη, τρυφερή, με χαμόγελα ανθρώπων που σε κάνουν να νιώθεις πως ανήκεις εδώ από πάντα. Σοκάκια γεμάτα φως, σπίτια ντυμένα στο λευκό, χρώματα που σε ταξιδεύουν και νερά τόσο διάφανα που μοιάζουν με όνειρο.

Ήρθα λίγες μέρες να βρω τη φίλη μου και ένιωσα ξανά όλη τη μαγεία της», έγραψε στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας εικόνες, ομορφιά, φύση, αρχιτεκτονική, φως και πολλά χαμόγελα, από αυτά που ανταλλάσσουν οι άνθρωποι που έχουν χρόνια να βρεθούν… Η Ηλιάνα ζει μια ονειρεμένη περίοδο, αφού η σχέση της με τον Γιάννη Καραβασάνη πάει από το καλό στο καλύτερο. Είναι τελικά από τα ζευγάρια που η δεύτερη ευκαιρία τού πάει πολύ περισσότερο…