Νίκος Αποστολόπουλος: «Ο Άγγελος Μπράτης είναι μια… τοπική μοδίστρα»

Ο Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε στην κάμερα του «Happy day» και όπως πάντα έσταξε δηλητήριο για τα άτομα που ασχολούνται με τη μόδα και ο ίδιος θεωρεί πως δεν είναι συνάδελφοί του! Ο σχεδιαστής μόδας δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει και την πρεμιέρα του νέου κύκλου του «GNTM».

«Είδα ένα πολύ ωραίο στούντιο, τα μοντέλα που θέλουν να γίνουν μοντέλα, μάλλον, ορισμένα ήταν όμορφα… Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου όταν έχει εκπομπή είναι πάντα πολύ συγκρατημένη μπροστά στον φακό. Όταν δεν έχει εκπομπή έχει ελεύθερο και πιο εύκολο λόγο, εντάξει, θα το πετύχει κάποια στιγμή!»

«Δεν υπάρχει τέτοιο πράμα στη μόδα»

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για τον Έντι Γαβριηλίδη ο Αποστολόπουλος απάντησε: «Τι είναι αυτό; Αποκλείεται να είναι συνάδελφός μου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράμα στη μόδα! Δεν ξέρω τη δουλειά του, γιατί εσύ την ξέρεις; Νόμιζα στην αρχή ότι με ρωτούσες για τον Έντι Ράμα! Είναι ο πρωθυπουργός της Αλβανίας».

«Τι άλλο να κάνει δηλαδή;»

Ο σχεδιαστής εξαπέλυσε τα πυρά του και στον Άγγελο Μπράτη. «Δεν νομίζω να είναι συνάδελφός μου, γιατί να είναι; Είναι ένας ο οποίος προσπαθεί να κάνει πράγματα και καλά κάνει. Αυτό λέγεται μία τοπική μοδίστρα, τι άλλο να κάνει δηλαδή. Σχεδιαστής είναι ένας άνθρωπος που κάνει κολεξιόν, τις παρουσιάζει και τις πουλάει σε πολύ κόσμο, κάνει εξαγωγές».