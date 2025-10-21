Άγγελος Μπράτης: «Δεν είναι τυχαίο ότι κάνω ψυχοθεραπεία 7 χρόνια, από τότε που ξεκίνησα τηλεόραση»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» ήταν ο Άγγελος Μπράτης και μίλησε για την προσωπική του ζωή, την συντροφικότητα και τους χωρισμούς από τους συντρόφους του.

«Έχω πολύ καιρό να κάνω σχέση. Νομίζω ότι γινόμαστε λίγο καλύτεροι μετά από μία σχέση που τελειώνει. Δεν είμαι σε mood σχέσης. Γενικά είμαι πολύ συντροφικός, αλλά η αγάπη και η συντροφικότητα έχει πολλές εκφάνσεις. Έχω πολύ καλούς φίλους, πολύ ωραία οικογένεια. Επίσης, μπορώ να πάρω μια γάτα» είπε ο σχεδιαστής.

«Γενικά είμαι αυτός που αυτοτιμωρείται, αλλά προς το παρόν εγώ τους έχω χωρίσει όλους, μάλλον γιατί οι άλλοι δεν τολμούσαν να το πουν. Μπορεί να έχεις χωρίσει με τον άλλον και να μην τολμάει να στο πει».

Ο Άγγελος Μπράτης αναφέρθηκε και στην ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και αρκετά χρόνια και είπε: «Κάνω 6 – 7 χρόνια ψυχοθεραπεία, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι την ξεκίνησα παράλληλα με την τηλεόραση. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι κάτι εύκολο, να ανοίξεις τον εαυτό σου και να βγάλεις από μέσα ό,τι έχεις κρυμμένο. Θέλει δουλειά και χρόνο. Και την δουλειά αυτή την κάνεις εσύ με τον εαυτό σου».