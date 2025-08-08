Κατερίνα Γερονικολού: Φωτογράφιση αλά… «Baywatch»

Τύφλα να’χει η Πάμελα Άντερσον! Η Κατερίνα Γερονικολού κάνει διακοπές με μια έξτρα σέξι διάθεση που προέρχεται και από τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη που την αποθεώνει, την έχει πολύ ψηλά και στέκεται πλάι της σύντροφος και συνοδοιπόρος της.

Οι δυο τους χαίρονται που επιτέλους οι θεατρικές υποχρεώσεις του ηθοποιού στην παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» σταμάτησαν για τον Αύγουστο και μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους μακριά από όλους και από όλα.

Είναι το στρώμα μου… μονό

Σε μια τέτοια χαλαρή στιγμή βρέθηκαν οι δύο ηθοποιοί και είπαν να το εκμεταλλευτούν τραβώντας μια σειρά από φωτογραφίες αποκλειστικά και μόνο για δική τους χρήση. Η Κατερίνα φορώντας το λουλουδάτο μπικίνι της πόζαρε πάνω στο φουσκωτό τους στρώμα ανέμελη, πανέμορφη, αισθησιακή. Η όλη φάση είχε κάτι από το παλιό το «Baywatch» με την Πάμελα Άντερσον που σάρωνε στην αμερικανική τηλεόραση!

Ο Γιάννης τραβούσε φωτογραφίες. Εκείνη ήταν πότε ξαπλωμένη, πότε καθιστή, πότε όρθια, σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή! Στο τέλος είδαν το υλικό που είχαν τραβήξει, τους άρεσε, το πόσταραν στο Instagram και έπεσαν και για βουτιά στα όμορφα και δροσερά νερά. Γιατί αυτό είναι το καλοκαίρι για όσους βρίσκονται στα νησιά: ζουν, απολαμβάνουν, φωτογραφίζονται, βουτάνε, τα βλέπουμε κι εμείς και ευχόμαστε και στα δικά μας!