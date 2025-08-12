Έλενα Χαραλαμπούδη: «Δεν μπαίνω σε καλούπι, έχω άναρχο λόγο, θα έκανα κακό σε μια ομάδα»

Την Έλενα Χαραλαμπούδη τη γνωρίσαμε στο «Five Minute Mum» στο YouTube και πέρσι την απολαύσαμε στην κωμική σειρά του ALPHA «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα».

Η Χαραλαμπούδη μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού» για την επιτυχία και τη διασημότητα και πώς αντιδρά ο κόσμος όταν τη συναντά. «Στον δρόμο βιώνω κάτι φοβερό! Σταματούν οι άνθρωποι πια και γυναίκες και άντρες με το αυτοκίνητο όταν με βλέπουν που περπατάω. Μία κυρία προχθές μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό μου από το παράθυρο και μου φώναζε σ’ αγαπώ! Επίσης μου αρέσει πολύ που στον δρόμο περνάνε τα αυτοκίνητα και φωνάζουν… Μιλφάρες. Το καλό με μένα είναι ότι δεν θυμάμαι τα αρνητικά σχόλια, τα βλέπω σαν τα θετικά, με την ίδια οπτική».

Η τηλεόραση

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν η ηθοποιός συνεργάζεται ξανά με το κανάλι της Κάντζας και θα κάνουν τη νέα κωμωδία «Τότε VS Τώρα» μαζί με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον Αλέξανδρο και βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δημιουργική φάση. Θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο κοντά στο μέσο που λέγεται τηλεόραση. Δεν θα αλλοιωθεί όμως αυτό που κάνουμε στο YouTube, θα είναι αυτό ακριβώς. Θέλουμε να το αγαπήσει ο κόσμος και να πάνε όλα καλά».

Η Χαραλαμπούδη σχολίασε και το ενδεχόμενο στο μέλλον να τη δούμε σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ. «Μου έχουν κάνει παλαιότερα προτάσεις, δηλαδή 1-2 χρόνια πριν, να βρίσκομαι σε πάνελ, αλλά δεν θα το έκανα γι’ αυτό δεν μου έκαναν ξανά πρόταση! Δεν θα μπορούσα καθόλου να το κάνω γιατί δεν μπαίνω σε καλούπι, θα έκανα κακό σε μια ομάδα τέτοια! Λέω ό,τι σκεφτώ, έχω έναν άναρχο λόγο».