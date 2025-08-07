«Τότε VS Τώρα»: Δύο ζευγάρια, δύο εποχές

Το δίδυμο Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχονται στον ΣΚΑΪ και μαζί με τη δημιουργική ομάδα του «5 Minute Mum» μεταφέρουν στη μικρή οθόνη την επιτυχημένη σειρά «Τότε VS Τώρα» που αγάπησαν χιλιάδες θεατές στο ελληνικό ίντερνετ.

Πρόκειται για μια σειρά μυθοπλασίας αυτοτελών επεισοδίων για δύο ζευγάρια, δύο εποχές και έναν κοινό παρονομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις! Το φθινόπωρο θα παρακολουθήσουμε στους δέκτες μας μια τρυφερή κωμωδία χαρακτήρων με καυστικό χιούμορ. Μια κοινωνική σάτιρα με πολλά κωμικά, αλλά και ηθογραφικά στοιχεία, που συνδυάζει το γέλιο με τη συγκίνηση και φωτίζει τις διαφορές και τις ομοιότητες δύο εποχών μέσα από τις ζωές δύο ζευγαριών. Το «Τότε» είναι τα ’80s - ’90s, το «Τώρα» είναι το 2025!

Η καθημερινότητα μιας οικογένειας

Η ηθοποιός Έλενα Χαραλαμπούδη και ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα υποδύονται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια τότε και τώρα, ενώ σε κάθε επεισόδιο παρακολουθούμε το πώς η ίδια εμπειρία -ο γάμος, το ρεβεγιόν, η γέννα, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου και όλα όσα συνδέονται με την καθημερινότητα της οικογένειας- βιώνονται στις δύο εποχές.

Μέσα από τις αντιθέσεις αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή. Ο Τσουβέλας και η Χαραλαμπούδη υποδύονται από δύο ρόλους με τους οποίους εύκολα μπορεί να ταυτιστεί το κοινό, καθώς κάτω από τους ξεκαρδιστικούς διαλόγους και τις κωμικές αντιφάσεις, κρύβεται η αναζήτηση της παντοτινής αγάπης. Και τότε και τώρα!