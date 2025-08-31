Ζέτα Μακρυπούλια: «Τελευταίες βουτιές» στους Αρκιούς - Το βίντεο που δημοσίευσε
Ενώ χαλαρώνει σε σκάφος, η ίδια σχολίασε χαρακτηριστικά στο Instagram: «Μόνο στη θάλασσα θα με βρείτε».
Η Ζέτα Μακρυπούλια αποχαιρετά το καλοκαίρι από τους Αρκιούς, όπου πέρασε μέρος των διακοπών της. Η δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από τις τελευταίες της βουτιές, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε «τελική ευθεία διακοπών».
Οι Αρκιοί δεν ήταν ο μόνος προορισμός για την ηθοποιό και παρουσιάστρια. Η Ζέτα Μακρυπούλια πέρασε και από τη Σάμο, όπου ανακάλυψε ένα από τα αγαπημένα της πράγματα: το παγωτό μηχανής. «Σας έχω πει πόσο λατρεύω το ανάμεικτο παγωτό μηχανής;», ρώτησε τους ακολούθους της, απολαμβάνοντας την αγαπημένη της λιχουδιά.