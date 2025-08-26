Ζέτα Μακρυπούλια: «Έριξε» το Instagram με το… χωνάκι της!

Το παγωτό μηχανής είτε το λατρεύεις, είτε το μισείς, δεν υπάρχει μέση λύση! Η Ζέτα Μακρυπούλια ανήκει στην πρώτη κατηγορία και κάθε φορά που έχει μια πελώρια λαχτάρα για τέτοιο παγωτό δεν σκέφτεται ούτε διατροφές, ούτε γυμναστικές, ούτε μην λερωθεί, του δίνει και καταλαβαίνει!

Μετά την Πάτμο και τα γύρω νησιά όπου πέρασε μεγάλο μέρος των διακοπών της, η Ζέτα πετάχτηκε απέναντι, μέχρι τη Σάμο και εκεί έπεσε πάνω σε μια μηχανή που φτιάχνει αυτό το soft παγωτό! «Σας έχω πει πόσο λατρεύω το ανάμεικτο παγωτό μηχανής;» μας ρώτησε στο Instagram και ξεκίνησε να το απολαμβάνει, σαν να μην υπάρχει αύριο, όπως ακριβώς πρέπει να κάνει κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις!

Η νέα σεζόν

Φέτος το φθινόπωρο η Ζέτα θα συνεχίσει την τηλεοπτική της παρουσία με το καθημερινό «Rouk Zouk» του ΑΝΤ1, καθώς επίσης και με τα special του τηλεπαιχνιδιού τις γιορτές. Παράλληλα όμως θα αποκτήσει και ακόμη μία εκπομπή στο prime time, ένα οικογενειακό σόου που βασίζεται σε ένα πρωτότυπο, ιδιαίτερο και ανατρεπτικό project.

φωτογραφία Instagram

Πρόκειται για το «Moments of your life» (τίτλος εργασίας) στο οποίο η Μακρυπούλια και οι τηλεθεατές θα συνυπάρξουν με ανθρώπους που θαυμάζουμε. Το concept παντρεύει κάτι από «Πάμε πακέτο» (Βίκυ Χατζηβασιλείου) και «Secret song» (Ναταλία Γερμανού) μαζί με μια μπάντα για να θυμίζει late night show.