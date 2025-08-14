Ζέτα Μακρυπούλια - Κράξιμο στο Instagram: «Εμείς καιγόμαστε, λίγο προκλητικό, κρατήσου»

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι κάπου μακριά και απολαμβάνει τις διακοπές της. Κάποια στιγμή θέλησε να μοιραστεί στο Instagram μια απογευματινή της βόλτα στη θάλασσα και δίχως δεύτερη σκέψη το έκανε. «Τι ωραία που είναι όταν είσαι στη θάλασσα! Ειδικά αυτή την ώρα», έγραψε κάτω από την ανάρτησή της που τη συνόδευσε με μερικές φωτογραφίες της. Δυστυχώς για εκείνη, δεν ήταν λίγοι που βγήκαν και την έκραξαν για έλλειψη ενσυναίσθησης…

Τη… στόλισαν

Οι followers της Μακρυπούλια ξέσπασαν εναντίον της υποστηρίζοντας πως δεν θα έπρεπε να ανεβάσει τέτοιες ανέμελες φωτογραφίες τη στιγμή που άλλοι συμπολίτες μας δίνουν μάχη να σώσουν τις περιουσίες της, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. «Φυσικά και είναι ωραία, πιο ωραία είναι όμως όταν καίγεται το σπίτι σου και τρέχεις στη θάλασσα για να σωθείς τότε κοιτώντας πίσω όλα είναι τόσο όμορφα, η φωτιά που καίει τα πάντα, ο καπνός που σου γεμίζει τα πνευμόνια. Ειδικά αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα όλα είναι τέλεια όπως οι φωτογραφίες σου μπράβο Ζέτα», την ειρωνεύτηκε μια γυναίκα.

Μια άλλη follower ήταν πιο ψύχραιμη στην τοποθέτησή της: «Καλό είναι τέτοια ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα και οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν τον εαυτό τους και το σπίτι τους, να μην ανεβάζετε τέτοιες εικόνες χαράς και ευτυχίας στην παραλία! Κάντε υπομονή να περάσει όλο αυτό το και και μετά». Ακολούθησε κι άλλο… στόλισμα: «Ζέτα να περνάς υπέροχα, αλλά εμείς καιγόμαστε, λίγο προκλητικό, κρατήσου, υπάρχουν και άλλες μέρες». Υπήρξαν βέβαια και οι φωνές που υποστήριξαν τη Ζέτα λέγοντας πως όλοι ανεβάζουμε φωτογραφίες από τις διακοπές μας, πως είναι αστέρι και πανέμορφη. Φυσικά η Μακρυπούλια δεν είναι η μόνη που δέχεται κράξιμο στα social media. Ο κόσμος θέλει να ξεσπάσει κάπου και τις περισσότερες φορές ξεσπάσει στα λάθος πρόσωπα…