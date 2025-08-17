Θανάσης Ευθυμιάδης: «Μόνο αν τα δέντρα μπουν στις προσευχές των παιδιών θα γλιτώσουν»

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης είναι λάτρης της φύσης και της εναλλακτικής ζωής και τα τελευταία χρόνια προσπαθεί μέσα από τη σελίδα του στο Instagram, αλλά και από τις συνεντεύξεις του, να περνά μηνύματα για την προστασία της φύσης και ένα εναλλακτικό τρόπο ζωής πιο κοντά στη γη. Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έκαψαν όλη τη χώρα, ο ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση σχολιάζοντας: «Η βάση των ευθυνών μας για τις φωτιές, είναι η παιδεία και το παράδειγμα που δίνουμε στα παιδιά. Όλες οι κυβερνήσεις μας προσπαθούν να υποβαθμισουν τη φύση στη συνείδηση των παιδιών, γι’ αυτό και το μάθημα της Μελέτης τού περιβάλλοντος, θεωρείται δευτερεύον και συνήθως δεν γίνεται γιατί στην ώρα του θα αναπληρωθεί η χαμένη ώρα των μαθηματικών ή της γλώσσας».



Η τρέλα του σύγχρονου ανθρώπου

Στη συνέχεια ο Ευθυμιάδης μοιράστηκε μαζί μας μια ιστορία από τα παλιά. «Όταν πήγαινα στο δημοτικό και ήρθε η ώρα να μας μιλήσει ο δάσκαλος για τα έμψυχα και τα άψυχα, μάς είπε ότι τα δέντρα και τα φυτά ανήκουν στα άψυχα. Για άλλη μία φορά διαφώνησα μαζί του: Μα τα δέντρα είναι φίλοι μου, μιλάω μαζί τους. Εκνευρίστηκε και για άλλη μία φορά έσπασε ένα ξύλινο χάρακα χτυπώντας με στις παλάμες (με την άδεια και τις ευλογίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Ελπίζω σήμερα να λένε άλλα πράγματα στα παιδιά.

Εάν δεν επιτρέψουμε στα παιδιά να νιώσουν αυτή τη σύνδεση με τα δέντρα, θα κάνουν και αυτά τα ίδια λάθη που κάνουμε κι εμείς. Μόνο αν διδάξουμε στα παιδιά πόσο πολύ μας αγαπάνε τα δέντρα, θα αφυπνίσουμε αυτή τη φιλία. Μόνο αν εξηγήσουμε στα παιδιά ότι η εκπνοή μας (διοξείδιο του άνθρακα), είναι δηλητήριο και αυτό το δηλητήριο το παίρνουν οι φίλοι μας τα δέντρα, το φιλτράρουν και το μετατρέπουν σε ζωή (οξυγόνο), που το παίρνουμε με την εισπνοή μας, θα καταλάβουν πόσο πολύ τα χρειαζόμαστε.

Μόνο αν επιτρέψουμε στα παιδιά να σκαρφαλώσουν σε ένα δέντρο, θα καταλάβουν ότι το δέντρο είναι ζωντανό και τους αγαπάει. Παρόλες τις ανησυχίες των γονιών, το παιδί θα νιώσει ασφάλεια στην αγκαλιά του δέντρου ίδια με αυτή της αγκαλιάς τής μητέρας του. Μόνο έτσι θα αγαπήσει το παιδί τα δέντρα.

Βέβαια στα πάρκα και στα άλση των πόλεων, τα δέντρα κλαδεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απαγορευτικό να ανέβει ένα παιδί. Μα γιατί τα κλαδεύετε έτσι τους ρώτησα κάποτε. Για να μην πάρουν φωτιά, μου απάντησαν. Για άλλη μία φορά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια, χωρίς να ψάξουμε την αιτία της, σκέφτηκα. Μόνο αν τα δέντρα μπουν στις προσευχές των παιδιών, θα γλιτώσουν από την τρέλα του σύγχρονου ανθρώπου».