Γιώργος Σουξές: «Δεν θα ήθελα να πεθάνω μέσα στην Επίδαυρο»

«Θέλω να κερδίσω το τζόκερ και να μην ξανακάνω τίποτα! Να αράξω σε μια παραλία». Με αυτά τα λόγια ο Γιώργος Σουξές αποκάλυψε το μεγάλο του όνειρο, όμως μέχρι αυτό να συμβεί συνεχίζει να δουλεύει κανονικά στο θέατρο και στην τηλεόραση. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», ο ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που έχει φύγει από παράσταση πριν καν αυτή ανέβει! «Έφυγα γιατί δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε με τον σκηνοθέτη. Ήθελε να τα κάνω ακριβώς όπως εκείνος έλεγε, αλλά αυτό δεν γινόταν. Πήρε έναν ηθοποιό ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο βάρος και συγκεκριμένο ύψος. Δεν μπορώ να αδυνατίσω ξαφνικά, να μου πει τώρα αδυνάτισε, δεν γίνεται αυτό!»

«Προσέθετα δικές μου ατάκες»

Ο Σουξές δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στις «Άγριες μέλισσες», την πολύ επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 που τον έβαλε σε κάθε σπίτι στην Ελλάδα. «Οι Άγριες Μέλισσες μου έδωσαν πάρα πολλά. Στον ρόλο του Ενωμοτάρχη προσέθετα πολλές δικές μου ατάκες. Στην αρχή το έκανα αυθαίρετα, έπειτα συνεννοήθηκα με τους σεναριογράφους. Τους ρώτησα μήπως τους ενοχλεί και μου είπαν όχι, γιατί αυτό που κάνεις, το κάνεις με πολύ σωστό τρόπο και δεν φεύγεις από το σενάριο, του προσδίδεις. Αυτό εμένα μου έδωσε μεγάλη χαρά».

«Έχει χάσει την αξία της»

Ο πρωταγωνιστής σχολίασε και το γεγονός ότι πια στην Επίδαυρο πάει ο καθένας και μοιράστηκε το δικό του μαράζι μιας και δεν έχει πάει ποτέ. «Αν έβρισκα τον τόπο που θα μου άρεσε να πεθάνω, θα ήταν ό,τι ωραιότερο θα μπορούσε να μου δώσει κανείς! Δηλαδή δεν θα ήθελα να πεθάνω μες στην Επίδαυρο! Δεν έχω πάει και ποτέ ως ηθοποιός, άλλο μαράζι αυτό! Σιγά το μαράζι, βέβαια! Δυστυχώς με τόσα που πάνε πια, λες δεν πειράζει. Έχει χάσει την αξία της η Επίδαυρος και δεν ξέρω γιατί. Δεν έχουμε αστυνομία θεάτρου; Δεν έχουμε πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους στις θέσεις που θα έπρεπε να είναι και να επιλέγουν αυτά που θα έπρεπε να πάνε; Δεν ξέρω ακριβώς».