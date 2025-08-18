Μαρίνα Καλογήρου: «Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο ευλογημένα - ανθισμένα μοναστήρια»

Η Μαρίνα Καλογήρου σόκαρε το Πανελλήνιο όταν πριν από μερικές εβδομάδες στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action 24 είχε αποκαλύψει πως στην παιδική της ηλικία είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά, από τα 4 έως τα 14 της χρόνια από 4 διαφορετικούς άντρες. Το φετινό καλοκαίρι αναζητούσε τη γαλήνη και την ψυχική ηρεμία και φαίνεται πως τα βρήκε σε δύο μοναστήρια που επισκέφτηκε.

Συγχώρεση και ασφάλεια

Σε ανάρτησή της στο Instagram η ηθοποιός παραδέχτηκε πως βίωσε την ιερότητα της γυναικείας φιλίας, έκανε γνωριμίες και χάρηκε να βλέπει μάτια που αγαπούν! «Το φετινό μου καλοκαίρι ήταν αφιερωμένο στην ιερότητα της γυναικείας φιλίας. Ποτέ ξανά πριν δεν είχα νιώσει μέσα μου όλες τις πτυχές αυτού του θαύματος.

Την Παρουσία, τη συμπαράσταση και τη συγγένεια. Την εγγύτητα, τη χαρά και αυτή την αγάπη… Αυτή τη συγχώρεση και την ασφάλεια.

«Το ένιωσα μέσα στην καρδιά μου»

Έκανα και δύο καινούριες πολύτιμες φίλες. Έζησα αδελφικά μαζί με μοναχές σε δύο ευλογημένα - ανθισμένα μοναστήρια. Χάρηκα να κοιτάζω μάτια που αγαπούν, που προσπαθούν, που στηρίζουν. Η μία καινούρια μου φίλη μού είπε: μετά την κόρη μου, το πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου είναι η γυναικεία φιλία. Το ένιωσα μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή το έζησα.

Είστε κήποι, είστε στέγη στη βροχή, είστε σιωπή στη φασαρία, είστε όρμος και ξανεμιά, είστε η ειρήνη στον πόλεμο, είστε χαρά στην ασχήμια, είστε σπίτι και κρεβάτι… Είστε η χαρά μου», σημείωσε στην ανάρτησή της.