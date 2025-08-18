Μιχάλης Συριόπουλος: Ο… κόμης Ντεσλόρ κάνει διακοπές στη Νέα Υόρκη

«Η κατηγορία είναι: πόλη που δεν κοιμάται ποτέ! ΟΚ είναι η Νέα Υόρκη! Ήρθε η ώρα για να λάμψεις»! Αυτές τι φράσεις χρησιμοποίησε ο Μιχάλης Συριόπουλος, ο κόμης Αλέξανδρος Ντεσλόρ, της γνωστής οικογενείας, του γνωστού «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 για να περιγράψει το ταξίδι του στην αμερικανική μεγαλούπολη!

Πήγε παντού

Ο νεαρός ηθοποιός, παρέα με έναν φίλο του, έκανε τη Νέα Υόρκη… φιόγκο! Και πού δεν πήγε! Σε μουσεία, σε ουρανοξύστες (με γυάλινο δάπεδο για να βλέπεις το… χάος κάτω), βόλτα με πλοίο στον ποταμό Χάντσον… Περπάτησε στους μεγάλους δρόμους, ξεκουράστηκε στο Σέντραλ Παρκ, ένα βράδυ δε, διασκέδασε και σε κλαμπ που βρισκόταν σε ταράτσα ουρανοξύστη, μιλάμε για πολύ πολύ ψηλά (θα πήγαινες;).

Φορώντας βερμούδες και αμάνικα μπλουζάκια, ο Συριόπουλος -που πέρασε όλο τον χειμώνα στο γυμναστήριο- ήθελε να δείξει το αποτέλεσμα των κόπων του και τελικά χαλάλι όλη η κούραση!

Καλοκαιρινές διακοπές

Την ίδια στιγμή η παραγωγή του ΑΝΤ1 ετοίμασε ένα ωραιότατο και αστείο τρέιλερ στο οποίο οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς «Grand Hotel» φορώντας τα ρούχα εποχής τους ετοιμάζονται για διακοπές με αναφορές όμως στο σήμερα! Οι πόρτες του ξενοδοχείου της Κηφισιάς ανοίγουν και πάλι τον Σεπτέμβριο στο prime time του καναλιού του Αμαρουσίου με τις εξελίξεις να προμηνύονται καταιγιστικές!