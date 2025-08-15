Μαριγκόνα στην Πάρο: Ελληνική σημαία, «Gimme! Gimme! Gimme!» και το viral της χρονιάς

Η Μαριγκόνα ξέρει να γίνεται πρωταγωνίστρια , είτε το θέλει είτε όχι. Και φέτος, το καλοκαίρι της ανήκει. Έχει «οργώσει« τα ελληνικά νησιά, από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη μέχρι τη Σύμη και την Κέρκυρα, αφήνοντας πίσω της stories, φωτογραφίες και… συζητήσεις που ανάβουν τα social media. Κάθε της εμφάνιση «πιάνεται» από τα lifestyle sites, ενώ οι τηλεοπτικές εκπομπές δεν χάνουν την ευκαιρία να την σχολιάσουν.

Τελευταίος σταθμός; Η Πάρος. Παραμονή Δεκαπενταύγουστου, σε ένα γνήσιο ελληνικό γλέντι, η Μαριγκόνα εμφανίζεται πιο καλοκαιρινή από ποτέ: ιδιαίτερο χτένισμα, βλέμμα που ξέρει να παίζει με την κάμερα, και ένα μαύρισμα που φωνάζει «έχω περάσει δυο μήνες στη θάλασσα». Το σκηνικό ιδανικό – τραπέζια γεμάτα μεζέδες, μουσική που μπλέκει παραδοσιακά με pop και το κέφι στα ύψη.

Ελληνική σημαία και ΑΒΒΑ

Και τότε, η στιγμή που έκανε το γύρο του διαδικτύου: η Μαριγκόνα, σε ρυθμό ενθουσιασμού, αρπάζει μια ελληνική σημαία και την ανεμίζει περήφανα. Όμως… εκείνη ακριβώς τη στιγμή, τα ηχεία «σκάνε» με το «Gimme! Gimme! Gimme!» των ABBA. Ο συνδυασμός ελληνικής σημαίας με σουηδικό disco hit προκαλεί χαμό: χειροκροτήματα, γέλια, κινητά στον αέρα.

Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαριγκόνα «κλέβει την παράσταση» με μια αμφιλεγόμενη στιγμή. Στο παρελθόν, έχουν γραφτεί για τις ενδυματολογικές της επιλογές, τα νυχτερινά της περάσματα με γνωστά ονόματα της showbiz και τις «τυχαίες» παπαράτσι φωτογραφίες που μυρίζουν… καλοστημένη δημοσιότητα.



Άλλοι τη λατρεύουν, άλλοι την επικρίνουν, εκείνη όμως ξέρει καλά το παιχνίδι. Στο ελληνικό καλοκαίρι, η Μαριγκόνα δεν είναι απλώς καλεσμένη. Είναι το ίδιο το event. Και στην Κέρκυρα, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, το απέδειξε για άλλη μια φορά.