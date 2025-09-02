Μαριγκόνα: Το τολμηρό φόρεμα που άναψε φωτιές

Η Μαριγκόνα , το μοντέλο από το Κόσοβο που έγινε γνωστό όταν ο φακός την «συνέλαβε» στις εξέδρες του ΣΕΦ σε αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.



Η νεαρή κοπέλα, που μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει κερδίσει δημοσιότητα και θαυμαστές, έκανε πρόσφατα μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Επέλεξε ένα αποκαλυπτικό φόρεμα στη βραδινή της έξοδο, με το look της να συζητιέται έντονα στα social media.



Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα μοιράζεται καθημερινά φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές, ποζάροντας με μαγιό σε παραλίες. Τα σχόλια που συγκεντρώνει είναι αποθεωτικά, με τους ακολούθους της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την εντυπωσιακή της εμφάνιση και το καλλίγραμμο κορμί της.