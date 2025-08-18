Η Μαριγκόνα «σαρώνει» το καλοκαίρι - Nέες «καυτές» φωτογραφίες της με μαγιό

Η Μαριγκόνα συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας πως - είτε το επιδιώκει είτε όχι - ξέρει να τραβά πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως της ανήκει δικαιωματικά, με την παρουσία της να γίνεται αισθητή σε κάθε της βήμα.

Έχοντας επισκεφθεί δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σύμη και η Κέρκυρα, η νεαρή influencer γεμίζει το προσωπικό της προφίλ στα social media με στιγμιότυπα που δεν περνούν απαρατήρητα. Stories, φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες, βόλτες και βραδινές εξόδους καταφέρνουν να προκαλέσουν έντονο διαδικτυακό ενδιαφέρον, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Μέσω νέας δημοσίευσης που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται με αποκαλυπτικό μαγιό, σε στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς. Η εικόνα της συνοδεύτηκε από χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους followers της να την αποθεώνουν για την εμφάνισή της, το στιλ και την αυτοπεποίθησή της.

Φαίνεται πως η Μαριγκόνα δεν είναι απλώς ένα στιγμιαίο trend, αλλά ένα όνομα που συνεχίζει να τραβά την προσοχή και να «παίζει δυνατά» στον ψηφιακό κόσμο - από τις εξέδρες του ΣΕΦ μέχρι τις παραλίες του Instagram.