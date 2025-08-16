Η Μαριγκόνα έβαλε αποκαλυπτικό μαγιό και μοίρασε... εγκεφαλικά [pics+vid]

Η Μαριγκόνα, η νεαρή κοπέλα που έγινε γνωστή από την παρουσία της στις εξέδρες του ΣΕΦ σε αγώνα της Euroleague, συνεχίζει να τραβάει την προσοχή και μέσα στο καλοκαίρι. Το όνομά της συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, όταν ο τηλεοπτικός φακός την εντόπισε στο γήπεδο και μέσα σε λίγες μέρες οι λογαριασμοί της στα social media πήραν «φωτιά».

Αυτή τη φορά, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα διαφορετικό, καλοκαιρινό στιγμιότυπο. Με βίντεο στο Instagram, όπου ποζάρει με αποκαλυπτικό μαγιό, η Μαριγκόνα έδειξε μια πιο τολμηρή πλευρά της, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και αποθεωτικών σχολίων.

Οι followers της την αποθέωσαν για το στιλ, την αυτοπεποίθηση και την εντυπωσιακή της παρουσία, κάνοντας το πλάνο να γίνει γρήγορα viral. Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει τη δημοσιότητα, συνεχίζοντας να εδραιώνεται ως ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα του καλοκαιριού.

