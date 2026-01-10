Μαριγκόνα: Χώρισε μετά από οκτώ χρόνια σχέσης - Οι φήμες για σχέση με παίκτη του Παναθηναϊκού

Μια αλλαγή στην προσωπική της ζωή περνά η Μαριγκόνα, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από την παρουσία της ως φίλαθλος του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ίδια και ο σύντροφός της Νίκος δεν είναι πλέον μαζί, έπειτα από μια σχέση που κράτησε οκτώ ολόκληρα χρόνια και ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία.

Την είδηση αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», κάνοντας λόγο για χωριστές διακοπές του ζευγαριού, ενώ ταυτόχρονα διέψευσε τις φήμες που θέλουν γνωστό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού να έχει μπει στη ζωή της.

Δείτε το ρεπορτάζ: