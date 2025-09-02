Στην Αίγινα οι παίκτες του Ολυμπιακού με τις «καυτές» συντρόφους τους

Ο Λορέντζο Σιπιόνι είναι ένα από τα ταλέντα που απέκτησε ο Ολυμπιακός και επενδύει τόσο στο νεαρό της ηλικίας του, όσο και στην ικανότητα του στον χώρο του κέντρου.

Με την Super League να μην έχει αγωνιστική δράση αυτή την εβδομάδα, ενόψει της διακοπής για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ο παίκτης των «ερυθρόλευκων» βρήκε την ευκαιρία να ξεκλέψει χρόνο και να επισκεφθεί ένα όμορφο νησί της πατρίδας μας.

Συγκεκριμένα, ο Σιπιόνι βρίσκεται στην Αίγινα, μετά από στορι που αναδημοσίευσε. Ο νεαρός απεικονίζεται σε σκάφος μαζί με όμορφες γυναικείες παρουσίες και φαίνεται να το διασκεδάζει στο έπακρο. Μαζί του βρέθηκαν και οι Μπιανκόν, Γκαρσία, Έσε και Πιρόλα.

Το στόρι που αναδημοσίευσε ο Σιπιόνι

Instagram

Υπενθυμίζουμε πως ο επόμενος αγώνας του Ολυμπιακού θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου απέναντι στον Πανσερραϊκό, με την ομάδα του Πειραιά να στοχεύει στο 3/3 μετά από τις νίκες απέναντι σε Αστέρα AKTOR και Βόλο. Μετά από λίγες μέρες, στις 17 Σεπτεμβρίου, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και στο Champions League, σε μια εντός έδρας αναμέτρηση με την κυπριακή Πάφο που έχει εντυπωσιάσει την Ευρώπη με τις εμφανίσεις της.