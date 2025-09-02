Πέντε κορυφαίοι ποδοσφαιριστές που είναι free agents και ψάχνουν ομάδα

Η μεταγραφική περίοδος στα μεγάλα πρωταθλήματα έκλεισε με πολλές «βόμβες» και εκπλήξεις. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας που κυκλοφορούν ελεύθεροι και μπορούν να αποκτηθούν (όχι όμως και να δηλωθούν) από ομάδες που ενδιαφέρονται.

Τι ισχύει με τους παίκτες που βρίσκονται στην Free Agency

Αν ένας ποδοσφαιριστής είναι ήδη ελεύθερος (χωρίς ομάδα πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού), μπορεί να βρει ομάδα ανά πάσα στιγμή μέσα στη σεζόν. Αν μείνει ελεύθερος μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2025, τότε θα πρέπει να περιμένει το χειμερινό παράθυρο για να δηλωθεί. Αυτό πρακτικά, δεν απαγορεύει μια ομάδα να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίζεται σε σύλλογο, ωστόσο καθυστερεί το χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορεί να αγωνιστεί.

Πέντε παικταράδες που κυκλοφορούν ελεύθεροι στην αγορά

Ραφίνια

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, που έχει περάσει από Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, ολοκλήρωσε τη σεζόν με την Αλ Αραμπί και είναι πλέον διαθέσιμος. Στα 32 του, αναζητά μια νέα ομάδα και καινούργιες προκλήσεις.

Λορέντσο Ινσίνιε

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ύστερα από μια λαμπρή καριέρα στη Νάπολι και δύο χρόνια στο MLS με την Τορόντο FC, ο 34χρονος Ιταλός μένει χωρίς ομάδα. Ο Ινσίνιε στοχεύει σε μια ενδεχόμενη επιστροφή στη Serie A και θέλει να κλείσει την καριέρα του παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο.

Κρίστιαν Έρικσεν

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παραμένοντας ένας σταθερός κρίκος μέσα στο ευρύτερο... χάος του Ολντ Τράφορντ, αν και οι τραυματισμοί τον επηρέασαν. Ο Δανός μεσοεπιθετικός, στα 32 του, ψάχνει ακόμη τον επόμενο σταθμό του, ενώ έχει συνδεθεί με Μπρέντφορντ, Μπέρνλι και Ρέξαμ. Μένει να δούμε ποια θα είναι η ομάδα στην οποία θα συνεχίσει να αγωνίζεται.

Μίραλεμ Πιάνιτς

Ένας κορυφαίος παίκτης, που κάποτε ήταν κι ένα από τα καλύτερα χαφ στον πλανήτη. Στα 35 του, ο Πιάνιτς έχει μείνει χωρίς ομάδα μετά τις θητείες του σε Μπεσίκτας, Σάρτζα και ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Δεν σκέφτεται ακόμη την απόσυρση, και το ενδιαφέρον από το MLS (Σεντ Λούις Σίτι) είναι υπαρκτό, όπως και το ενδεχόμενο της επιστροφής στην Ιταλία.

Χακίμ Ζίγιες

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μαροκινός πρώην εξτρέμ της Τσέλσι έλυσε το συμβόλαιό του με την Αλ-Ντουχαΐλ μετά από μόλις τέσσερις μήνες. Στα 32 του, οι τραυματισμοί έχουν επηρεάσει αισθητά την απόδοση του, ωστόσο έχει προταθεί στην Έλτσε, ενώ υπάρχουν φήμες και για επιστροφή στην Ολλανδία.