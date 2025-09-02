Η ώρα της λίστας στην Ευρώπη: Τα δεδομένα και τα διλήμματα για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Τόσο ο προπονητής του Παναθηναϊκού, όσο και αυτός της ΑΕΚ, καλούνται να πάρουν... χαρτί και μολύβι και να διαλέξουν τους παίκτες που θα δηλώσουν στη λίστα για τα παιχνίδια σε Europa League και Conference League αντίστοιχα, με τα διλήμματα να είναι ουκ ολίγα.

Παναθηναϊκός: Οι γηγενείς και ο «πονοκέφαλος» στο κέντρο

Ο «πονοκέφαλος» αφορά τα κοψίματα που θα πρέπει να κάνει ο Πορτογάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού, διότι οι θέσεις των ξένων (μη «γηγενών») που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ των «πράσινων» αυξήθηκαν με τις τελευταίες προσθήκες κι έφτασαν πλέον τους 21 ποδοσφαιριστές. Δίχως μάλιστα να υπολογίζονται σ’ αυτό το γκρουπ οι ήδη «κομμένοι» εδώ και πολύ καιρό Τόνι Βιλένα και Φίλιπ Μαξ.

Όπερ σημαίνει πως ο 55χρονος τεχνικός θα πρέπει να «κόψει» τουλάχιστον 4 ξένους παίκτες απ’ την τελική List A, σε μία πολύ δύσκολη και σύνθετη απόφαση, διότι θα πρέπει να «ζυγίσει» προσεκτικά όλες τις παραμέτρους και τις τελικές επιλογές που θα πρέπει να κάνει σε μία λίστα που δεν θα έχει αλλαγές για τους επόμενους 5 μήνες παρουσίας του Παναθηναϊκού στο Europa League.

Στη List A που θα δηλώσει απόψε (2/9) το «τριφύλλι» στην UEFA θα υπάρχουν 24 παίκτες: Οι 7 θα είναι Έλληνες και καλύπτουν τις δύο κατηγορίες των «γηγενών»: Τους «club trained players» που αφορούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι απ’ τα 15 έως τα 21 τους ανήκαν τουλάχιστον για μία τριετία στον Παναθηναϊκό και στους «association club trained players», που αφορούν παίκτες οι οποίοι για μία τριετία «εκπαιδεύτηκαν» σε ομάδες της ίδιας Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).

Στην πρώτη κατηγορία «γηγενών» («club trained players»), ο Παναθηναϊκός έχει τρεις παίκτες, μετά την πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας: Τους Αντριάνο Μπρέγκου, Κωνσταντίνο Κότσαρη και Γιώργο Κυριόπουλο, με τον τελευταίο να είναι νοκ-άουτ για τους επόμενους 7-8 μήνες λόγω της επέμβασης που έκανε στον πρόσθιο χιαστό του. Κι ακριβώς επειδή οι «πράσινοι» έχουν έναν παίκτη λιγότερο απ’ το χαμηλότερο δυνατό (4) της συγκεκριμένης κατηγορίας των «γηγενών», θα δηλώσουν 24άδα στην UEFA κι όχι την 25άδα που προβλέπεται ως ανώτατος αριθμός στη List A.

Στη δεύτερη κατηγορία «γηγενών» («association club trained players»), το «τριφύλλι» έχει ως τετράδα τους Τάσο Μπακασέτα, Μανώλη Σιώπη, Γιώργο Κυριακόπουλο και Γιάννη Κώτσιρα.

Εκεί αρχίζουν πλέον τα... δύσκολα

Τα... δύσκολα ξεκινούν αμέσως μετά με τους ξένους. Ο ανώτατος αριθμός ξένων (μη «γηγενών») που επιτρέπεται να έχει μία ομάδα τη List A που δηλώνει στην UEFA είναι 17 παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή την στιγμή -μετά τις υπογραφές των Πάντοβιτς, Ντέσερς και Ταμπόρδα- 21 ξένους και πρέπει να ρίξει τον αριθμό στους 17.

Αν θεωρήσουμε πως οι «αδύναμοι κρίκοι» στην προκειμένη περίπτωση είναι οι Ντάνιελ Μαντσίνι και Άλεξ Γερεμέγεφ, θα πρέπει να βρεθούν άλλοι δύο ξένοι (μη «γηγενείς») παίκτες του Παναθηναϊκού απ’ την πρώτη ή δεύτερη γραμμή του rotation, οι οποίοι θα πρέπει να μείνουν εκτός τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο.

Κι εκεί η τελική επιλογή του Βιτόρια δεν θα είναι καθόλου εύκολη, διότι θα πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις παραμέτρους για τους δύο ξένους που θα «κοπούν».

Οι πιθανές επιλογές του ανά θέσεις

Θα επιλέξει να «κόψει» έναν απ’ τους 4 στόπερ, όπως π.χ. τον Τιν Γεντβάι, διατηρώντας την τριάδα των Πάλμερ-Μπράουν, Αχμέντ Τουμπά, Ίνγκι Ίνγκασον συν τον νεαρό Έλτον Φικάι, ο οποίος θα δηλωθεί στην List B; Θα μπορούσε, αν κι εδώ το ρίσκο ούτως ή άλλως είναι μεγάλο διότι δεν υπάρχει πλέον στο δυναμικό του Παναθηναϊκού ένας χαφ σαν τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορούσε να υπηρετήσει και το κέντρο της άμυνας, όπως έκανε π.χ. στην περσινή ρεβάνς με τη Φιορεντίνα (κι όχι μόνο).

Θα επιλέξει να αφήσει εκτός έναν απ’ τους μπακ, π.χ. τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, έχοντας τον Γιάννη Κώτσιρα «διπλοθεσίτη» δεξιά κι αριστερά στα άκρα της άμυνας; Θα μπορούσε δεδομένου ότι υπάρχει ως back-up επιλογή για την αριστερή πλευρά (εφόσον παραστεί ανάγκη και υπάρχουν απουσίες) κι ο Φικάι που εκτός από στόπερ, είναι σε θέση να υπηρετήσει και το αριστερό άκρο της άμυνας.

Απ’ τον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Βιτόρια δεν μπορεί να αφήσει εκτός κανέναν απ’ τους κεντρικούς χαφ, διότι τα... κουκιά είναι μετρημένα και πολύ συγκεκριμένα. Το ίδιο ισχύει και στην κορυφή της επίθεσης, όπου οι δύο απ’ τους τρεις παίκτες είναι «νέοι» (Ντέσερς, Πάντοβιτς) κι ο τρίτος είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Και σε μία διαδικασία 8 πολύ απαιτητικών αγώνων θα χρειαστεί να έχει όλες τις επιθετικές επιλογές του διαθέσιμες, σε μία ομάδα η οποία ούτως ή άλλος «υποφέρει» στο θέμα του «εύκολου» γκολ.

Είναι πολύ «δύσκολο» το... σταυρόλεξο για τον Ρουί Βιτόρια και σίγουρα θα χρειαστεί να πάρει αποφάσεις που δεν θα είναι... ευχάριστες για τουλάχιστον δύο απ’ τους ξένους της ομάδας οι οποίοι είναι ενεργοί και υπολογίζονται.

Και παράλληλα, θα πρέπει να βρει τους τρόπους για να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τα κίνητρά τους, διότι πλην της Ευρώπης, υπάρχουν κι άλλοι δύο στόχοι εντός συνόρων. Κι εκεί θα χρειαστούν οι πάντες ως τον Μάιο...

ΑΕΚ: Ο Περέιρα που μένει εκτός και ο Γκρούγιτς που έρχεται

H προσθήκη του Μάρκο Γκρούγιτς περιπλέκει τα δεδομένα, καθώς προστίθεται ένας ακόμη παίκτης που πρέπει να χωρέσει στη λίστα. Στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ είχαν μείνει εκτός οι Μαρσιάλ, Οντουμπάτζο, Περέιρα (λόγω τραυματισμού) και από τους γηγενείς της ΕΠΟ ο Καλοσκάμης.

O Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να αφαιρέσει δύο μη γηγενείς από τους 21 που έχει στο ρόστερ του. Πρόκειται για μια δύσκολη επιλογή, αφού αρκετοί από αυτούς έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα.



Οι 21 μη γηγενείς (πρέπει να μείνουν εκτός 4):



Στρακόσα, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Πένραϊς, Γιόνσον, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Πιερό, Ζίνι, Γκρούγιτς, Περέιρα, Μαρσιάλ, Οντουμπάτζο.



Οι γηγενείς (πρέπει να αφαιρεθεί 1):



Ρότα, Πήλιος, Χρυσόπουλος, Μάνταλος, Καλοσκάμης. Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Κοσίδης.