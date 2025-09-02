Η ευρωπαϊκή λίστα Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τις «μάχες» σε Europa και Conference League

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, προκρίθηκαν στη League Phase του Europa League (ΠΑΟ, ΠΑΟΚ) και του Conference League και την Παρασκευή (29/8) έμαθαν τους αντιπάλους τους στον νέο ενιαίο όμιλο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA.

Αρχικά ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει τις Ρόμα, Φέγενορντ, Βικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος, Στουρμ Γκράτς, Γιούνγκ Μπόις, Γκόου Αχέντ Ίγκλς, και Μάλμε, έκοψε από τη λίστα του τους Μίλος Πάντοβιτς, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι και Τιν Γεντβάι.

Αναλυτικά η λίστα του Παναθηναϊκού

Τερματοφύλακες

Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Κότσαρης



Αμυντικοί

Καλάμπρια, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης



Μέσοι

Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Σάντσες, Τσέριν, Μπρέγκου



Επιθετικοί

Ζαρουρί, Τετέ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα

Μη γηγενείς (17)

Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ζαρουρί, Τετέ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα

Association trained (4)

Σιώπης, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Μπακασέτας



Club trained (2)

Κότσαρης, Μπρέγκου



Λίστα Β’

Λάβδας, Σκαρλατίδης, Φικά

Στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA, θα αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν με τον «δικέφαλο του βορρά» να αντιμετωπίζει τις: Λιλ, Μπέτις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Λιόν, Γιούνγκ Μπόις, Λουντογκόρετς, Μπραν και Θέλτα, και εκτός λίστας από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, έμεινε ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι.

Αναλυτικά η λίστα του ΠΑΟΚ

Λίστα Α

Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β

Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσος, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

Τέλος η ΑΕΚ που έκανε το 3/3 στα προκριματικά του UEFA Conference League, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA, και θα αντιμετωπίσει τις Φιορεντίνα, Σάμροκ Ρόβερς, Τσέλιε, Κραϊόβα, Αμπερντίν και Σαμσουνσπόρ, δεν θα έχει στη λίστα της, τους Γενς Γιόνσον, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, και Δημήτρη Καλοσκάμη ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας παραμένουν οι Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ καθώς και ο Μήτογλου που δεν υπολογίζεται.

Αναλυτικά η λίστα της ΑΕΚ

Στρακόσια, Αγγελόπουλο, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιο, Ρότα, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον και Ζίνι.

Στη Β' λίστα είναι οι Μάριος Μπαλαμώτης και Χρήστος Κοσίδης.