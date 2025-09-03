Κύπελλο Ελλάδας: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον θεσμό - Οι αλλαγές και τα γκρουπ δυναμικότητας

Στα πρότυπα των ευρωπαϊκών προδιαγραφών διεξάγεται από τη φετινή αγωνιστική περίοδο το Κύπελλο Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, έγινε δεκτή η αλλαγή της δομής με την οποία θα διεξάγεται η δεύτερη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση, καθώς θα έχει League Phase, φάση των playoffs και κατάργηση παράτασης σε playoffs και προημιτελικά!

Στη League Phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12)».

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

Επίσης, ανακοινώθηκε επίσημα και η καινοτομία με την υποχρεωτική συμμετοχή 1 νεαρού Έλληνα παίκτη (γεννηθέντες από 01.01.2004 και εντεύθεν) στους αγώνες του κυπέλλου.

Όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, ο τελικός κυπέλλου θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.

Αξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εισάγει την ηλεκτρονική κλήρωση σε διοργάνωσή της και συγκεκριμένα στην αυριανή της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πρόκειται για μια καινοτόμο διαδικασία που εναρμονίζεται πλήρως με το θεαματικά ανανεωμένο φορμάτ της διοργάνωσης!



Επανάσταση στα προημιτελικά

Αυτό που έχει αληθινά ενδιαφέρον όμως είναι το γεγονός ότι στα προημιτελικά του θεσμού αλλάζουν όλα ριζικά! Και το νέο φορμάτ δίνει το δικαίωμα σε όσους βρεθούν εκεί να έχουν την ελπίδα για πρόκριση. Ακόμα και σε μικρότερες ομάδες εναντίον των «μεγάλων».



Η... επανάσταση έχει να κάνει με τα δύο νέα δεδομένα που φέρνει η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή για τα ματς των προημιτελικών. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός πως θα πρόκειται για μονό παιχνίδι. Δε θα υπάρχει επαναληπτικός. Ο δεύτερος και πλέον... επαναστατικός, είναι ότι καταργεί την παράταση! Όπως και στον προκριματικό γύρο του Αυγούστου, έτσι και στα προημιτελικά, αν το ματς λήξει ισόπαλο τότε θα οδηγηθούμε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Αν μη τι άλλο... ριζοσπαστικό, όσο και ενδιαφέρον.

Αυτοί είναι οι έξι όροι για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές στο νέο «format»

Ανάμεσα στις σημαντικές καινοτομίες, προβλέπεται υποχρεωτική συμμετοχή νεαρών Ελλήνων παικτών, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική διαδικασία και να ενδυναμωθούν οι Εθνικές Ομάδες. Παράλληλα, στα κριτήρια ισοβαθμίας θα επιβραβεύεται η επιθετική προσέγγιση, κάτι που ενθαρρύνει το θέαμα.

Οι συγκεκριμένοι όροι είναι:

- Υποχρεωτική συμμετοχή σε κάθε αγώνα σε όλες τις φάσεις ενός παίκτη γεννηθέντα το 2004 ή νεότερο

- Πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας

- Υποχρεωτική η συμμετοχή του καθόλη τη διάρκεια του αγώνα

- Υποχρεωτική η συμμετοχή και στην παράταση

- Σε περίπτωση αλλαγής πρέπει να αντικατασταθεί με ποδοσφαιριστή που πληροί τα ως άνω κριτήρια

- Μόνο στην περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτού του ποδοσφαιριστή δεν ισχύουν τα παραπάνω

Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καθορίζει πως κάθε ομάδα οφείλει να αγωνίζεται με τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή στην αρχική της ενδεκάδα, ο οποίος θα έχει γεννηθεί το 2004 ή αργότερα. Η οδηγία αυτή αφορά τη σύνθεση των 11άδων σε όλα τα ματς της διοργάνωσης, ενισχύοντας τον ρόλο των νεαρών παικτών.

Αυτό είναι το καλεντάρι: