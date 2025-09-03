Κύπελλο Ελλάδας: Οι βαθμοί που χρειάζονται στη League Phase για την πρώτη τετράδα και το 5-12

Η φετινή σεζόν φέρνει για πρώτη φορά ριζική αλλαγή στη δομή του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς η διοργάνωση αποκτά League Phase, κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA. Η κλήρωση της πρώτης «λίγκας» στο κύπελλο πραγματοποιήθηκε, με το ερώτημα που δημιουργείται να είναι το εξής: Πόσους βαθμούς χρειάζονται οι ομάδες για να βρεθούν στις πρώτες τέσσερεις θέσεις και στις θέσεις 5 έως 12;

Πώς θα διεξάγεται η League Phase

Στη League Phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Πόσοι βαθμοί αρκούν;

Με δεδομένο ότι δεν παίζουν όλοι με όλους, μπορεί να προκύψουν… ιδιόρρυθμες καταστάσεις. Για παράδειγμα, σε ακραίο σενάριο, ομάδα με 12 βαθμούς (4 νίκες) μπορεί να βρεθεί ακόμη και πέμπτη στη βαθμολογία.

Ωστόσο, στις περισσότερες προσομοιώσεις ισχύει το εξής:

10 βαθμοί (3 νίκες + 1 ισοπαλία) σχεδόν εγγυώνται είσοδο στην τετράδα.

Ακόμη και με 9 βαθμούς , μια ομάδα έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στους «4».

Για τη 12η θέση , οι 5 βαθμοί (1 νίκη + 2 ισοπαλίες) στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετοί.

Με 6 βαθμούς , η παρουσία στα playoffs θεωρείται βέβαιη.

Ακόμη και οι 4 βαθμοί μπορούν να δώσουν πρόκριση, ειδικά αν προκύπτουν από τέσσερις ισοπαλίες.

Επανάσταση στα προημιτελικά

Αυτό που έχει αληθινά ενδιαφέρον όμως είναι το γεγονός ότι στα προημιτελικά του θεσμού αλλάζουν όλα ριζικά! Και το νέο φορμάτ δίνει το δικαίωμα σε όσους βρεθούν εκεί να έχουν την ελπίδα για πρόκριση. Ακόμα και σε μικρότερες ομάδες εναντίον των «μεγάλων».

Η... επανάσταση έχει να κάνει με τα δύο νέα δεδομένα που φέρνει η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή για τα ματς των προημιτελικών. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός πως θα πρόκειται για μονό παιχνίδι. Δε θα υπάρχει επαναληπτικός. Ο δεύτερος και πλέον... επαναστατικός, είναι ότι καταργεί την παράταση! Όπως και στον προκριματικό γύρο του Αυγούστου, έτσι και στα προημιτελικά, αν το ματς λήξει ισόπαλο τότε θα οδηγηθούμε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Αν μη τι άλλο... ριζοσπαστικό, όσο και ενδιαφέρον.

Επίσης, ανακοινώθηκε επίσημα και η καινοτομία με την υποχρεωτική συμμετοχή 1 νεαρού Έλληνα παίκτη (γεννηθέντες από 01.01.2004 και εντεύθεν) στους αγώνες του κυπέλλου, ενώ ταυτόχρονα είχε ήδη γίνει γνωστό πως ο τελικός του Κυπέλλου θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.