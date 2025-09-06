Η «γκάφα» που πέρασε απαρατήρητη στο Κύπελλο Ελλάδας

Μία νέα, πρωτόγνωρη και συναρπαστική σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγες ημέρες στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με τη διοργάνωση να αλλάζει τρόπο διεξαγωγής και να ακολουθεί το δρόμο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, όπου πλέον όλες οι ομάδες βρίσκονται σε έναν ενιαίο όμιλο και κάθε σύλλογος θα δίνει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Λίγο μετά την κλήρωση της δεύτερης εγχώριας διοργάνωσης οι στοιχηματικές εταιρείες, προχώρησαν σε ένα μεγάλο «λάθος» όπου λίγοι παρατήρησαν. Συγκεκριμένα η Athens Kallithea, η οποία υποβιβάστηκε πέρσι στη Super League 2, βρίσκεται κοντά σε δυναμική σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, με ομάδες από την πρώτη κατηγορία, όπως είναι η ΑΕΛ και ο Βόλος ενώ και ο Ηρακλής που βρίσκεται κοντά στις αποδόσεις με την Καλλιθεά, έχει θέσει ως ξεκάθαρο στόχο για φέτος την άνοδο.

Το λάθος που πέρασε στα ψιλά

Ρίχνοντας λοιπόν μια ματιά στα στις αποδόσεις στην κατηγορία «Να μην τερματίσει στους 12 πρώτους», καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη δεκάδα είναι σχεδόν δεδομένη και απομένουν ακόμη δυο θέσεις τις οποίες θα διεκδικήσουν πέντε ομάδες. Πιο αναλυτικά, ΑΕΚ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι στις πρώτες πέντε θέσεις και Αστέρας, Ατρόμητος, Λεβαδειακός, ΟΦΗ και Παναιτωλικός τις επόμενες πέντε, καθώς έχουν μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τις ομάδες που βρίσκονται πιο κάτω.

Επομένως, έχουμε πέντε ομάδες για δύο θέσεις και τσεκάροντας τις αποδόσεις, για το ποιες ομάδες θα μείνουν εκτός δωδεκάδας, βρίσκουμε τον Ηρακλή μόλις στο 1.22, την ΑΕΛ στο 2.40, την Athens Kallithea το ίδιο, την Κηφισιά στο 2.75 και τον Βόλο στο 3.00.

Έτσι καταλήγουμε στο γεγονός πως αν θεωρήσουμε πως οι ομάδες που έχει να ανταγωνιστεί ο σύλλογος των Νοτίων Προαστίων είναι υψηλότερες σε δυναμική το 2.40 της Καλλιθέας μοιάζει value bet.