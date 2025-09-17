Κύπελλο Ελλάδας: «Λύτρωση» στις καθυστερήσεις για τον Άρη - Εύκολο απόγευμα για ΟΦΗ και Ατρόμητο

Η δράση της 1ης αγωνιστικής του -ανανεωμένου- Κυπέλλου Ελλάδας Betson συνεχίστηκε την Τετάρτη (17/9), με μοναδική «εκκρεμότητα» αυτής της αγωνιστικής το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «ερυθρόλευκων» στο Champions League.

Άρης, ΟΦΗ και Ατρόμητος ξεκίνησαν με τρίποντο τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Κυπέλλου, «μοιρασιά» βαθμών ανάμεσα σε Κηφισιά και Αστέρα AKTOR στο παιχνίδι που «άνοιξε» την αγωνιστική δράση της ημέρας.

Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Πήρε στο... 90' το τρίποντο με πέναλτι του Μορόν

Ο Άρης ξεκίνησε με νίκη και... άγχος τη διαδικασία της League Phase, επικρατώντας με 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο θέαμα. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε από την άσπρη βούλα, πέναλτι το οποίο κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Μορόν έπειτα από παρέμβαση του VAR για να υποδειχθεί η παράβαση.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος (62΄ Ουνάι Γκαρθία), Στάγιτς, Σιέλης, Νικολάου, Λουίς (69΄ Κόγιτς), Κοντούρης (62΄ Μπουχαλάκης), Μπελεβώνης (69΄ Σμυρλής), Ματσάν, Ενκόλολο (76΄ Μίχαλακ), Άλεξιτς.



ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Φατινγκά (75΄ Τεχέρο), Ράτσιτς (46΄ Μόντσου), Μορουτσάν (46΄ Μορόν), Βοριαζίδης, Νιγκ (90+2 Γαλανόπουλος), Μιζεχόι (65΄ Γιαννιώτας), Σίστο.

ΟΦΗ - Καβάλα 3-0: Άνετο απόγευμα για τους Κρητικούς στο «Θ. Βαρδινογιάννης»

Ο ΟΦΗ δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στην Καβάλα, που αγωνίστηκε από το 8’ με δέκα παίκτες και στο δεύτερο μέρος με εννέα λόγω τραυματισμών. Οι Κρητικοί εκμεταλλεύτηκαν τις συγκυρίες και επικράτησαν 3-0 χάρη στα γκολ των Νους, Σενγκέλια και Νέιρα, δείχνοντας έτοιμοι για τη συνέχεια.

ΟΦΗ: Λίλο, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Μπόρχα, Λιούις, Νέιρα, Καραχάλιος, Σαλσέδο, Νους, Σενγκέλια, Ρακόνιατς



Καβάλα: Ζωγράφος, Κατσουλίδης, Διονέλλης, Φικάι, Αλιατίδης, Κουντουριώτης, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Σγουρός, Βοριαζίδης

Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου 4-2: Εύκολη πρεμιέρα για τους Περιστεριώτες

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με το δεξί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, επικρατώντας 4-2 της Ελλάς Σύρου. Οι Περιστεριώτες «καθάρισαν» από το πρώτο ημίχρονο με γκολ των Τσακμάκη, Τσαντίλα και Παλμεζάνο (3-0). Ο Τσαντίλας σημείωσε δεύτερο προσωπικό τέρμα στο 46’, πριν οι φιλοξενούμενοι μειώσουν με τους Γώγο και Τσιαντούλα (4-2).

Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μούντες, Τσιγγάρας, Μουτουσάμι , Τσαντίλας, Παλμεζάνο , Μπακού, Φαν Βερτ



Ελλάς Σύρου: Βερνάρδος, Σκόνδρας, Μουντρίχας, Γαρουφαλιάς, Γκέζος, Μπάμπης, Τριμμάτης, Βλάχος, Γώγος, Ζαφείρης, Κοντογιάννης

Τα αποτελέσματα