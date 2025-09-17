Ο Πιερό χάρισε στην ΑΕΚ την νίκη απέναντι στο Αιγάλεω (0-1) στη πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας

Σε ένα κάκιστο αγωνιστικό χώρο που ήταν άκρως επικίνδυνος για τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, η ΑΕΚ κέρδισε 0-1 μέσα στο Αιγάλεω, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο παίκτης που έδωσε την λύση ήταν ο Φραντζί Πιερό στο 23' από ασίστ του Πενράις και δημιουργία του Γκρούγιτς, ενώ το Αιγάλεω είχε δοκάρι στο β' ημίχρονο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προφανώς δεν είδε όλα όσα ήθελε, αλλά η ΑΕΚ έχει πολλά... ελαφρυντικά σήμερα. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε βασικό τον Μάρκο Γκρούγιτς που ήταν πολύ καλός και διάβασε το ματς, τον Δημήτρη Καλοσκάμη που έχει ακόμη να μάθει πολλά τακτικά, ενώ μπήκε για μισή ώρα και ο Ζοάο Μάριο που έπαιξε αριστερά και έδειξε καλά σημάδια στην φυσική κατάσταση αλλά χρειάζεται να μάθει την ομάδα του. Για ακόμη ένα παιχνίδι καλός δημιουργικά ο Πενράις, απογοήτευσε ξανά ο Οντουμπάτζο.

Το ματς

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να ξεκινήσει το σημερινό ματς με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, τον Οντουμπάτζο δεξί μπακ, τον Πενράις αριστερό μπακ, τον Βίντα με τον Χρυσόπουλο στα στόπερ, Γκρούγιτς και Λιούμπιτσιτς στον άξονα, δεξιά τον Καλοσκάμη, αριστερά τον Κοϊτά και δίδυμο στην επίθεση Ζίνι με Πιερό.

Αναμενόμενα η ΑΕΚ εξ’ αρχής πήρε την μπάλα στα πόδια της για να κάνει παιχνίδι και έψαχνε φάσεις για Ζίνι και Πιερό στην επίθεση. Στο 3’ σέντρα του Πένραϊς από τα αριστερά, κακή επαφή από τον Πιερό, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Αιγάλεω. Στο 7’ κεφαλιά του Κουϊρουκίδη, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της ΑΕΚ. Στο 11’ σουτ του Οντουμπάτζο εκτός περιοχής, η μπάλα στα χέρια του Καραμπά. Η Ένωση απείλησε και με σουτ του Βίντα, αλλά έδειχνε ξεκάθαρα να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε ένα τέτοιο γήπεδο. Στο 19' ο Πιερό βγήκε σε θέση βολής, πήγε να ντριμπλάρει και έχασε την μπάλα.

Στο 23’ η ΑΕΚ βρήκε τελικά την λύση. Ο Γκρούγιτς έκανε την κάθετη στον Πενράις από αριστερά, αυτός έδωσε… έτοιμο γκολ στον Πιερό για το εύκολο 0-1. Στο 39' λάθος Μπρινιόλι με Βίντα, ο Τσιλιγγίρης έκλεψε μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ αλλά το σουτ του ήταν άστοχο, ενώ στο 43' μακρινό σουτ του Πιερό, έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ ο τερματοφύλακας του Αιγάλεω. Και το ημίχρονο τελείωσε με την ΑΕΚ να προηγείται, σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο σε ματς με χαμηλό ρυθμό.

Με την έναρξη του β’ ημιχρόνου ο Νίκολιτς έβαλε τον Ελίασον αντί του Ζίνι, με τον Καλοσκάμη κεντρικό πίσω από τον Πιερό, τον Κοϊτά αριστερά και τον Σουηδό δεξιά. Η Ένωση μπήκε πιο χαλαρά, έδωσε μέτρα και παρότι είχε μία σπουδαία ευκαιρία με τον Πιερό στο 54’ από γύρισμα του Ελίασον, παραλίγο να τιμωρηθεί… Από κλέψιμο το Αιγάλεω βγήκε στην επίθεση, έκανε το γυριστό ο Κουϊρουκίδης που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι. Αμέσως η ΑΕΚ απάντησε με μεγάλη φάση του Καλοσκάμη από ενέργεια του Ελίασον, αλλά απέκρουσε ο Καραμπάς.

Ο Νίκολις αμέσως έβαλε Κοσίδη, Πινέδα και Ζοάο Μάριο, αντί Οντουμπάτζο, Κοϊτά και Καλοσκάμη. Ο Ζοάο Μάριο έπαιξε αριστερά, ο Λιούμπιτσιτς κοντά στον Πιερό και ο Πινέδα κοντά στον Γκρούγιτς, με τον Κοσίδη δεξί μπακ. Η ΑΕΚ ήταν πιο επιθετική, με ενέργεια και τον Ελίασον κύριο εκφραστή των επιθέσεων. Στο 77' ο Πιερό έπαιξε κάθετα, ο Ζοάο Μάριο βγήκε σε τετ α τετ αλλά έχασε την ισορροπία του και δεν κατάφερε να εκτελέσει. Στο 86' ο Ζοάο Μάριο έχασε μία καλή ευκαιρία αλλά αυτή κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

