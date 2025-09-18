Άρολντ Μουκουντί: Ο «βράχος» της ΑΕΚ που σκοπεύει να μείνει για πάντα «κιτρινόμαυρος»

Ο Άρολντ Μουκουντί, ανήκει στην κατηγορία των παικτών που «αναγεννήθηκαν» με την πρόσληψη του Μάρκο Νίκολιτς, και μαζί με τον Φελίπε Ρέλβας, έχει συνθέσει ένα πολύ δυνατό δίδυμο στο κέντρο της «κιτρινόμαυρης» άμυνας, η οποία έχει κρατήσει 7 φορές το μηδέν σε 10 αναμετρήσεις.

Ο Καμερουνέζος στόπερ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την ΑΕΚ και η ιθύνοντες του συλλόγου θέλουν να ανταμείψουν τον παίκτη για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με με νέο συμβόλαιο. Να θυμίσουμε ότι το καλοκαίρι ήρθε πολύ ικανοποιητική πρόταση άνω των 5-6 εκατ.ευρώ στη «Ένωση» για πώληση, αλλά ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και η ΑΕΚ ήταν αρνητικοί, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς τον εμπιστεύεται απόλυτα και η θέση του στην ενδεκάδα θεωρείται δεδομένη.

Ο Μουκουντί από το 2022 έχει φορέσει 87 φορές την φανέλα της ΑΕΚ, με 9 γκολ ενώ κατέκτησε και το νταμπλ το 2023. Αυτή την στιγμή ο Μουκουντί παίρνει 1 εκατ.ευρώ ετησίως από την Ένωση, η οποία θα ήθελε η επέκταση να φτάσει μέχρι το 2030 με το νέο συμβόλαιο.



