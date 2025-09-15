ΑΕΚ: Ο αναμορφωτής Νίκολιτς και η σφραγίδα του Σέρβου τεχνικού

Η πρόσφατη νίκη της ΑΕΚ στη Λιβαδειά αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της επιτυχημένης πορείας που έχει χαράξει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ομάδα. Το τρίτο σερί τρίποντο, αυτή τη φορά στη Λιβαδειά, δεν ήταν προϊόν συγκυρίας αλλά το αποτέλεσμα μιας ομάδας που έχει αρχίσει να αφομοιώνει πλήρως τα «θέλω» του προπονητή της. Ο Σέρβος τεχνικός διάβασε ξανά σωστά το παιχνίδι από τον πάγκο, έκανε τις αλλαγές που έπρεπε την κατάλληλη στιγμή και δικαιώθηκε: οι Ζίνι και Κοϊτά έφεραν την ένταση και την ταχύτητα που έλειπε, ο πρώτος κέρδισε το φάουλ και ο δεύτερος το εκτέλεσε άψογα για το χρυσό γκολ.

Η Ένωση έδειξε υπομονή, κράτησε την ψυχραιμία της ακόμη κι όταν στο πρώτο μέρος δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ, συνέχισε να είναι πιστή στο πλάνο, που έχει χαράξει από την πρώτη μέρα ο Σέρβος τεχνικός: έλεγχο μέσω κατοχής, γρήγορη ανάκτηση της μπάλας, προσήλωση στην άμυνα. Το 0-0 του ημιχρόνου δεν έφερε νευρικότητα, αλλά ώθηση για πιο αποφασιστικό δεύτερο μέρος. Και σε αυτό βοήθησε όχι μόνο το πάθος του Κοϊτά, που αναστάτωσε την άμυνα του Λεβαδειακού με την εκρηκτικότητα και τις εμπνεύσεις του, αλλά και η παρουσία του Ζίνι που έδωσε ρυθμό και δημιουργία.

Παρά την επιμονή της ΑΕΚ, ο εξαιρετικός Λοντίγκιν έμοιαζε ανίκητος κάτω από τα δοκάρια. Χρειάστηκε μια έμπνευση σε στατική φάση για να λυθεί ο «γόρδιος δεσμός» και να φύγει η ΑΕΚ με τους τρεις βαθμούς από την Λειβαδιά, αλλά αυτό που μένει είναι η εικόνα μιας ομάδας που ξέρει να βρίσκει λύσεις. Ακόμη και στην τελική προσπάθεια όπου χάθηκαν μεγάλες ευκαιρίες –με αποκορύφωμα τη φάση του Γιόβιτς– η ΑΕΚ έδειξε πως δημιουργεί σταθερά, άρα το πρόβλημα δεν είναι δομικό αλλά συγκυριακό. Η αμυντική της συνέπεια, από την άλλη είναι εντυπωσιακή . Τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα, τρεις νίκες, μηδέν παθητικό. Κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 2018-19.

Κάποιος που θα σταθεί μόνο στο τελικό 0-1 ίσως να πιστέψει πως η Ένωση θα δυσκολευτεί φέτος απέναντι σε «κλειστές» άμυνες. Όποιος όμως παρακολούθησε το ματς, αντιλήφθηκε ότι η Ένωση έχει πλέον άλλη ταυτότητα: παίζει μεθοδικά, με μυαλό και υπομονή, εμπιστεύεται το σχέδιό της και ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει χωρίς να ρισκάρει την ισορροπία της.

Η ταυτότητα της ΑΕΚ φέρει την υπογραφή του Σέρβου

Το φετινό ξεκίνημα δεν είναι απλώς ιδανικό σε επίπεδο αποτελεσμάτων είναι και μια δήλωση αλλαγής νοοτροπίας. Ο Νίκολιτς έχει καταφέρει μέσα σε λίγο διάστημα να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, να μοιράσει ρόλους και να αναδείξει πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Η ΑΕΚ του 3/3 με μηδέν παθητικό δεν είναι απλά μια ομάδα που κερδίζει, είναι μια ομάδα που δείχνει ότι ξέρει πώς να κερδίζει. Και αυτό είναι ίσως το πιο ελπιδοφόρο στοιχείο της νέας εποχής.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει αναδειχθεί σε έναν μεταμορφωτή για την ΑΕΚ. Κατάφερε να αλλάξει πλήρως τη νοοτροπία της ομάδας, καθιστώντας την πιο συμπαγή, πιο υπομονετική και πιο αποτελεσματική. Σε κάθε παιχνίδι, η ΑΕΚ πείθει ότι παίρνει αυτό που θέλει χωρίς να καταβάλλει υπερβολική προσπάθεια, παρουσιάζοντας ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου.

Η αμυντική της λειτουργία έχει βελτιωθεί δραματικά. Ταυτόχρονα, η επιθετική της γραμμή δεν βασίζεται πλέον σε έναν ή δύο παίκτες, αλλά σε έναν ολόκληρο κορμό που μπορεί να βγάλει διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε κάθε αγώνα. Οι Ζίνι και Κοϊτά στη Λιβαδειά ήταν οι παίκτες που βγήκαν μπροστά, αλλά σε προηγούμενα παιχνίδια το ίδιο έκαναν και άλλοι. Αυτό το γεγονός καθιστά την ΑΕΚ απρόβλεπτη και ιδιαίτερα δύσκολη για κάθε αντίπαλο.

Συνολικά, η ΑΕΚ του Νίκολιτς όχι μόνο ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν, αλλά έχει ήδη χτίσει μια ομάδα που ξέρει τι θέλει στο γήπεδο και πώς να το κατακτήσει.