Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ αλλά και την ήττα «σοκ» του Παναθηναϊκού

Η αγωνιστική δράση της Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (14/9) με σημαντικές αναμετρήσεις, με τους δύο «δικεφάλους» να συνεχίζουν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στο φετινό πρωτάθλημα σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ συνέχισε το απόλυτο στη Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού στην έδρα του. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ο λυτρωτής των κιτρινόμαυρων με την οβίδα που εξαπέλυσε στο 69ο λεπτό μετά την έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Ελίασον.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε δύο λάθη της Κηφισιάς και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, προηγήθηκε με 2-1 μέχρι το 79′, αλλά η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τετέι -με ένα σκορ και μία ασίστ- πήρε τη νίκη με 3-2.

Στο τελευταίο ματς της αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο και έκανε το τρία στα τρία στο ξεκίνημα της σεζόν. Τα γκολ για τους Θεσσαλονικείς πέτυχαν οι Οζντόεφ και Πέλκας, ενώ η κρητική ομάδα μείωσε το σκορ, μετά από υπέροχο - γκολ του Νους

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 9

ΑΕΚ 9

ΠΑΟΚ 9

Άρης 6

Λεβαδειακός 4

Κηφισιά 4

Ατρόμητος 3

Βόλος 3

ΟΦΗ 3*

Παναιτωλικός 3

ΑΕΛ 2

Παναθηναϊκός 1*

Αστέρας AKTOR 1

Πανσερραϊκός 0

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, της πρεμιέρας που αναβλήθηκε

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ 2-2

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο (20/9)

Κηφισιά - Άρης (18:00)

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (18:00)

Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)

Κυριακή (21/9)