Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ αλλά και την ήττα «σοκ» του Παναθηναϊκού

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής, μετά και τις σημερινές αναμετρήσεις καθώς και το πρόγγραμα της 4ης αγωνιστικής.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η αγωνιστική δράση της Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (14/9) με σημαντικές αναμετρήσεις, με τους δύο «δικεφάλους» να συνεχίζουν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στο φετινό πρωτάθλημα σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ συνέχισε το απόλυτο στη Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού στην έδρα του. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ο λυτρωτής των κιτρινόμαυρων με την οβίδα που εξαπέλυσε στο 69ο λεπτό μετά την έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Ελίασον.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε δύο λάθη της Κηφισιάς και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, προηγήθηκε με 2-1 μέχρι το 79′, αλλά η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τετέι -με ένα σκορ και μία ασίστ- πήρε τη νίκη με 3-2.

Στο τελευταίο ματς της αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο και έκανε το τρία στα τρία στο ξεκίνημα της σεζόν. Τα γκολ για τους Θεσσαλονικείς πέτυχαν οι Οζντόεφ και Πέλκας, ενώ η κρητική ομάδα μείωσε το σκορ, μετά από υπέροχο - γκολ του Νους

Η βαθμολογία

  • Ολυμπιακός 9
  • ΑΕΚ 9
  • ΠΑΟΚ 9
  • Άρης 6
  • Λεβαδειακός 4
  • Κηφισιά 4
  • Ατρόμητος 3
  • Βόλος 3
  • ΟΦΗ 3*
  • Παναιτωλικός 3
  • ΑΕΛ 2
  • Παναθηναϊκός 1*
  • Αστέρας AKTOR 1
  • Πανσερραϊκός 0

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, της πρεμιέρας που αναβλήθηκε

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

  • Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0
  • Ατρόμητος – Άρης 1-2
  • Παναιτωλικός – Βόλος 1-2
  • Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ 2-2
  • Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2
  • Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1
  • ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

  • Σάββατο (20/9)
  • Κηφισιά - Άρης (18:00)
  • Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (18:00)
  • Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας AKTOR (20:00)
  • ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)
  • Κυριακή (21/9)
  • ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)
  • Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)
  • Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)

