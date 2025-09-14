Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ αλλά και την ήττα «σοκ» του Παναθηναϊκού
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής, μετά και τις σημερινές αναμετρήσεις καθώς και το πρόγγραμα της 4ης αγωνιστικής.
Η αγωνιστική δράση της Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (14/9) με σημαντικές αναμετρήσεις, με τους δύο «δικεφάλους» να συνεχίζουν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στο φετινό πρωτάθλημα σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό.
Η ΑΕΚ συνέχισε το απόλυτο στη Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού στην έδρα του. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ο λυτρωτής των κιτρινόμαυρων με την οβίδα που εξαπέλυσε στο 69ο λεπτό μετά την έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Ελίασον.
Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε δύο λάθη της Κηφισιάς και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, προηγήθηκε με 2-1 μέχρι το 79′, αλλά η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τετέι -με ένα σκορ και μία ασίστ- πήρε τη νίκη με 3-2.
Στο τελευταίο ματς της αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-1 τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο και έκανε το τρία στα τρία στο ξεκίνημα της σεζόν. Τα γκολ για τους Θεσσαλονικείς πέτυχαν οι Οζντόεφ και Πέλκας, ενώ η κρητική ομάδα μείωσε το σκορ, μετά από υπέροχο - γκολ του Νους
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 9
- ΑΕΚ 9
- ΠΑΟΚ 9
- Άρης 6
- Λεβαδειακός 4
- Κηφισιά 4
- Ατρόμητος 3
- Βόλος 3
- ΟΦΗ 3*
- Παναιτωλικός 3
- ΑΕΛ 2
- Παναθηναϊκός 1*
- Αστέρας AKTOR 1
- Πανσερραϊκός 0
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, της πρεμιέρας που αναβλήθηκε
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
- Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0
- Ατρόμητος – Άρης 1-2
- Παναιτωλικός – Βόλος 1-2
- Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ 2-2
- Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2
- Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1
- ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
- Σάββατο (20/9)
- Κηφισιά - Άρης (18:00)
- Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (18:00)
- Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας AKTOR (20:00)
- ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)
- Κυριακή (21/9)
- ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)
- Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)