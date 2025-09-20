Η ώρα και το κανάλι του ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός και του τελικού της Τζένγκο στο Παγκόσμιο Στίβου

Τέσσερις αναμετρήσεις, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Stoiximan Super League, για το Σάββατο (20/9) στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τις αναμετρήσεις της Κηφισιάς με τον Άρη και του Πανσερραϊκού με τον Ατρόμητο να ανοίγουν την αυλαία.

Η ομάδα των Βορείων προαστίων υποδέχεται στο Αγρίνιο τους Θεσσαλονικείς, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 18:00.

Στην άλλη αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο δημοτικό γήπεδο των Σερρών, τα «λιοντάρια» υποδέχονται τους Περιστεριώτες, με την σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 18:00.

Στις 20:00 ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό και στις 20:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην Τούμπα

Νωρίτερα όμως και συγκεκριμένα στις 15:05 τα βλέμματα στρέφονται στον στίβο και την Ελίνα Τζένγκο. η οποία προκρίθηκε χθες (19/9) στον τελικό του ακοντισμού και σήμερα (20/9) θα διεκδικήσει το μετάλλιο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου με τον μεγάλο τελικό των γυναικών να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League για το Σάββατο (20/9)