Η ώρα και το κανάλι του ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός και του τελικού της Τζένγκο στο Παγκόσμιο Στίβου

Διαβάστε αναλυτικά που θα δείτε τις αναμετρήσεις του Σαββάτου (20/9) για την 4η αγωνιστική της Super League αλλά και τον αγώνα της Τζένγκο.

EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τέσσερις αναμετρήσεις, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Stoiximan Super League, για το Σάββατο (20/9) στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τις αναμετρήσεις της Κηφισιάς με τον Άρη και του Πανσερραϊκού με τον Ατρόμητο να ανοίγουν την αυλαία. 

Η ομάδα των Βορείων προαστίων υποδέχεται στο Αγρίνιο τους Θεσσαλονικείς, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 18:00.

Στην άλλη αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο δημοτικό γήπεδο των Σερρών, τα «λιοντάρια» υποδέχονται τους Περιστεριώτες, με την σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 18:00.

Στις 20:00 ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό και στις 20:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην Τούμπα

Νωρίτερα όμως και συγκεκριμένα στις 15:05 τα βλέμματα στρέφονται στον στίβο και την Ελίνα Τζένγκο. η οποία προκρίθηκε χθες (19/9) στον τελικό του ακοντισμού και σήμερα (20/9) θα διεκδικήσει το μετάλλιο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου με τον μεγάλο τελικό των γυναικών να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2 

 Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League για το Σάββατο (20/9)

  • Κηφισιά - Άρης (18:00, Cosmote Sport 1 HD)
  • Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (18:00, Novasports 2)
  • Βόλος - Αστέρας AKTOR (20:00 Cosmote Sport 2 HD)
  • ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30, Novasports Prime)

