Κηφισιά-Άρης 0-1: Ο Μισεουί τον λύτρωσε στο 87'

Ο Άρης συνεχίζει την ανοδική του πορεία και πέτυχε την 3η σερί νίκη του με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο σε διάστημα μάλιστα μιας εβδομάδας.



Θύμα του αυτή τη φορά η σκληροτράχηλη Κηφισιά που άντεξε με νύχια και με δόντια, παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου λόγω αποβολής του Χουχούμη ως το 88΄ που ο νεαρός Μισεχόι που είχε μπει αλλαγή, χάρισε ένα δια πυρός και σιδήρου, αλλά πολύτιμο τρίποντο για την ομάδα του.



Οι δυο προπονητές επέλεξαν την ίδια ακριβώς ενδεκάδα που τους έφερε δυο σπουδαίες νίκες την προηγούμενη αγωνιστική, με Παναθηναϊκο για τους τυπικά γηπεδούχους και Ατρόμητο για τους φιλοξενούμενους.

Το ματς

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης φάνηκε ξεκάθαρα η αρχική πρόθεση των δυο ομάδων ήταν να προασπίσουν την εστία τους κρατώντας τους παίκτες μακριά από την περιοχή. Αποτέλεσμα; Να δούμε την πρώτη τελική στο 16΄ χάρη σε ένα σουτ εκτός περιοχής του Γαλανόπουλου που μπλόκαρε ο Ξενόπουλος.



Στο 18΄ και με χρήση on field rewiew από τον διατητή Γιουματζίδη ακυρώθηκε σωστά γκολ της Κηφισιάς αφού η μπάλα στρώθηκε στο σκόρερ Πόμπο από το χέρι του Τετέι που νωρίτερα εκμεταλλεύτηκε διπλό σοβαρό λάθος του Αλβαρο. Στον Αρη ανήκε και η δεύτερη τελική στο ματς, στο 28΄ με ένα σουτ πάλι εκτός περιοχής, αυτή την φορά από τον Ντουντού που έφυγε ψηλά.



Η ισπανική συνεργασία Μόντσου, Τεχέρο και Μορόν έφερε την τρίτη τελική του Αρη, αλλά το σουτ του Ισπανού στην κίνηση, βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτυών.



Η αποβολή του Χουχούμη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους για ένα σκληρό φάουλ στον Μορόν, πάλι με χρήση on field rewiew από τον διαιτητή Γιουματζίδη που αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα ήταν ό, τι άξιζε στο υπόλοιπο ενός άνευρου και χωρίς σπουδαία φάση πρώτου μέρους.



Παίζοντας με παίκτη παραπάνω, ο Άρης πήρε από το ξεκίνημα της επανάληψης τον έλεγχο κλείνοντας την Κηφισιά στο μισό γήπεδο. Στο 49΄ ο Μορόν πήρε μια 40άρα μπαλιά από τον Μόντσου αλλά αστόχησε στο πλασέ. Στο 57΄ πάλι ο Μορόν πήγε να βάλει ένα εξαιρετικό γκολ απο δύσκολη γωνία αλλά ο Ξενόπουλος δεν αιφνιδιάστηκε.



Ο Χιμένεθ ήδη απο το 55΄ έκανε πιο επιθετικό το σχήμα του προσθέτοντας στο ματς Γιαννιώτα και Μισεχόι, αποσύροντας ένα χαφ (Γαλανόπουλο) αλλά η ομάδα του δυσκολευόταν να βρει διαδρόμους.



Στο 70΄ ο Μόντσου απείλησε με κεφαλιά αλλά η Κηφισιά ήταν αυτή που στο 79΄ με τον Τετέι παραλίγο να σκοράρει στην αντεπίθεση. Ο Αρης ενέτεινε την πίεσή του στο τελευταίο δεκάλεπτο η οποία εν τέλει καρποφόρησε στο 88΄ με χρυσό σκόρερ τον Μισεχόι με πλασέ μέσα από την περιοχή.



MVP: Μισεχόι

Από μηχανής Θεός για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ο 20χρονος δανεικός απο την Τζιρόνα. Τον πέρασε στο ματς ο Ισπανός τεχνικός στο 55΄ δίπλα στον Μορόν και ήταν αυτός που βρέθηκε μέσα στην περιοχή στο 88΄ και με ψύχραιμο πλασέ με το αριστερό υπέγραψε ένα υπερ πολύτιμο τρίποντο για τον Αρη.



Το κλειδί

Στην επιμονή και επιμονή του Αρη στην επανάληψη να ψάξειτο γκολ της νίκης, εκμεταλλευόμενος και το αριθμητικό του πλεονέκτημα. Πολλές φορές και όχι με τον πιο ορθολογικό τρόπο, οι παίκτες του Χιμένεθ πολιόρκησαν την εστία του Ξενόπουλου και δικαιώθηκαν λίγο πριν από το φινάλε με χρυσό σκόρερ τον Μισεχόι.





Γκολ: 87΄ Μισεουί



Διαιτητής: Γιουματζίδης



ΑΡΗΣ (Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Αλβάρο, Μεντίλ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56′ Μιζεουί), Μορουτσάν (42′ Σίστο), Ντουντού (56′ Γιαννιώτας), Μορόν



ΚΗΦΙΣΙΑ (Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι, Χουχούμης, Πόμπο (46′ Έμπο), Αντονίσε, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες (25′ Ντίας), Παντελίδης, Τεττέι



Πηγή: Athletiko.gr