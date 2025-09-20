Βόλος-Αστέρας AKTOR 2-1: Οι Θεσσαλοί με τύχη και ουσία «ζευγάρωσαν» τις νίκες τους

Ο Βόλος συνέχισε το καλό του ξεκίνημα στη Super League, επικρατώντας 2-1 του Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο μπήκε δυναμικά, απείλησε νωρίς με τον Χάμουλιτς και στο 35’ προηγήθηκε χάρη σε σουτ του Λάμπρου, που κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε στα δίχτυα, δίνοντάς της το προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι, που ψάχνουν ακόμη την πρώτη τους νίκη, είχαν σημαντικές στιγμές με Κετού και Καλτσά, όμως δεν κατάφεραν να σκοράρουν πριν το ημίχρονο.



Στην επανάληψη, ο Αστέρας προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση, όμως ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε τους κενούς χώρους. Στο 72’ μετά από εκτέλεση κόρνερ και απόκρουση του Παπαδόπουλου, ο Φορτούνα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και έκανε το 2-0. Οι Αρκάδες δεν τα παράτησαν, κέρδισαν πέναλτι στο 81’ και μείωσαν με τον Μακέντα, ενώ στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε γκολ του Χαραλαμπόγλου έπειτα από έλεγχο VAR.



Με αυτό το αποτέλεσμα ο Βόλος έφτασε τους έξι βαθμούς και δείχνει σταθερότητα, ενώ ο Αστέρας AKTOR έμεινε στον έναν, συμπληρώνοντας πέντε αγωνιστικές χωρίς νίκη και αναζητώντας επειγόντως αντίδραση.

Οι συνθέσεις:

Βόλος (Φεράντο): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ (77' Ασεχνούν), Χουάνπι, Λάμπρου (90' Μύγας), Τζόκα (90' Μπουζούκης), Χάμουλιτς

Αστέρας AKTOR (Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Φερνάντεθ, Σιλά (76' Πομόνης), Έντερ, Μουνιόθ (64' Αλμύρας), Μεντιέτα (14' Μπαρτόλο), Κέτου (64' Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (76' Χαραλαμπόγλου), Μακέντα