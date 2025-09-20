Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 1-1: Έβγαλαν αντίδραση οι Σερραίοι και πήραν τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα

Πανσερραϊκός και Ατρόμητος είχαν την ευκαιρία να πάρουν μία σημαντική για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αμφότεροι είχαν τις δικές τους καλές στιγμές, αλλά έμειναν στο 1-1.



Πρώτο πόντος για τους Σερραίους στο πρωτάθλημα, σε μία αναμέτρηση που βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, αλλά επέστρεψαν και άγγιξαν την ανατροπή.



Με τους Περιστεριώτες να μην... κλειδώνουν το τρίποντο στο διάστημα που ήταν ανώτεροι και από το σημείο που δέχθηκαν την ισοφάριση, να κινδυνεύουν με ήττα.

Το ματς

Οι Περιστεριώτες είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο ξεκίνημα με το σουτ του Κίνι να μπλοκάρει ο Τιναλίνι, στο 14' απείλησαν και οι Σερραίοι με την κεφαλιά του Φαλέ να περνάει εκτός εστίας, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Νούνελι τρία λεπτά μετά.



Με τον Ατρόμητο να ανοίγει το σκορ στο 18ο. Ο Μίχορλ με υπέροχο γυριστό σουτ από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στον ουρανό της εστίας του Τιναλίνι για το 0-1. Λίγο πριν την ανάπαυλα ο Πανσερραϊκός άγγιξε την ισοφάριση. Ο Μπαλζάνκι έπιασε ένα σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη.



Με την έναρξη της επανάληψης οι γηπεδούχοι μπήκαν με διάθεση να πιέσουν και είχαν τρεις καλές στιγμές με τους Ντε Μαρκό, Φαλέ και Ρουμιάντσεφ, αλλά οι προσπάθειές τους πέρασαν πάνω από τα δοκάρια.



Στο 66ο λεπτό ο Λεωνίδας Βόκολος προχώρησε σε διπλή αλλαγή, βάζοντας τρίτο στόπερ στο ματς, αλλά τρία λεπτά μετά είδε τον Πανσερραϊκό να φέρνει το ματς στα ίσια. Ο Λύρατζης πήρε τη μπάλα από δεξιά, κέρδισε στην μονομαχία τον Μανσούρ, γύρισε στο σημείο του πέναλτι και εκεί ο Μάρας με άψογο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.



Στο αμέσως επόμενο λεπτό μάλιστα, άγγιξε την ανατροπή, με το σουτ του Νούνελι να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Στο 75' μάλιστα ο Ιβάν είχε κλασική ευκαιρία, αλλά νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη.



Ο Ατρόμητος έψαξε το γκολ της νίκης στα τελευταία λεπτά και πίεσε, ωστόσο δεν τα κατάφερε να έφυγε με τον πόντο από τις Σέρρες.

Γκολ: 69' Μάρας - 18' Μίχορλ



Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)



Κίτρινες: 22' Ντα Κόστα, 35' Ρουμιάντσεφ, 55' Λιάσος, 78' Τσαούσης, 87' Γκελασβίλι, 87' Λύρατζης - 44' Ούρονεν, 59' Χουτεσιώτης, 71' Οζέγκοβιτς



Κόκκινες: -



Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ρουμιάντσεφ (74' Δοϊρανλής), Λιάσος, Μπανζάκι, Νούνελι (82' Μασκανάκης), Φαλέ (61' Μάρας), Ιβάν.



Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Κίνι, Μανσούρ, Ούρονεν (66' Τσακμάκης), Τσιγγάρας (65' Τζοβάρας) (90' λ. τρ. Τσαντήλας), Μίχορλ, Μουτουσαμί (90' Καραμάνης), Μπακού, Γιουμπιτάνα (57' Παλμεζάνο), Οζέγκοβιτς.

