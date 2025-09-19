Νέα «καρφιά» Πέρεθ κατά Παπαδημητρίου: «Μου πήρε το περιβραχιόνιο και με πέταξε εκτός ομάδας»

Την περασμένη Κυριακή (14/09) η Κηφισιά πανηγύρισε μια τεράστια νίκη (3-2) κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Πανθεσσαλικό»,ο πρώην παίκτης του «τριφυλλιού», Ρουμπέν Πέρεθ, που αγωνίζεται στην ομάδα των Βορείων Προαστίων τη φετινή σεζόν «ξέσπασε» μετά την νίκη της ομάδας του και άφησε αιχμές για ένα άτομο που βρίσκεται στον σύλλογο του Παναθηναϊκού, λέγοντας πως εκείνος είναι η αιτία για τα όσα συμβαίνουν στους «πράσινους» κάθε χρονιά.

Συγκεκριμένα ο 35χρονος Ισπανός χαφ είχε αναφέρει στην κάμερα της ΕΡΤ και της Nova τα εξής: «Έχω παίξει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να μην έπαιξα, όμως ήμουν μέλος μιας μεγάλης πράσινης οικογένειας. Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο».

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί καθώς σε συνέντευξη του στο ισπανικό μέσο «Frontal Rojo» έκανε ευθεία επίθεση προς τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενα του ποδοσφαιριστή του πήρε το περιβραχιόνιο στον αγώνα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Άρη το 2024 και στη συνέχεια τον έθεσε εκτός ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουμπέν Πέρεθ στο «Frontal Rojo»:

«Δεν το έχω σχολιάσει ποτέ, αλλά θα μιλήσω. Στον τελικό με τον Άρη, ήμουν ο αρχηγός πριν από τον αγώνα. Αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο. Στα αποδυτήρια άφησα την τσάντα μου με όλα μου τα πράγματα και μετά πήγα στον αγωνιστικό χώρο να βρω τους συμπαίκτες μου κατά την αναγνωριστική βόλτα των δύο ομάδων.

Όταν επέστρεψα στα αποδυτήρια, δεν βρήκα τα πράγματά μου εκεί, ούτε το λάβαρο, ούτε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο τελικά δόθηκε σε άλλον συμπαίκτη μου. Βγήκα έξω από τα αποδυτήρια να ρωτήσω τι συμβαίνει και μου είπαν, πως ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο τεχνικός διευθυντής. Είπε, ότι δεν ήξερε ότι εγώ ήμουν ο αρχηγός.

Είπα στον τεχνικό διευθυντή, ότι ήταν η τελευταία φορά που έβαλε χέρι στα πράγματά μου, όταν εγώ δεν βρίσκομαι εκεί. Του εξήγησα, ότι η δουλειά του ήταν έξω από τα αποδυτήρια και όχι στα δικά μου πράγματα. Τον επόμενο χρόνο, με έκοψε από την ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, ήταν η απόφαση του προπονητή, αλλά ο προπονητής απολύθηκε από την ομάδα και εγώ ακόμα δεν έπαιζα. Ανέφερα στον κ. Παπαδημητρίου, "όταν τον διώξετε από την ομάδα, θα επιστρέψω στην ομάδα;" και μου απάντησε πως δεν γνώριζε κάτι.

Συγκεκριμένα, είπε "δεν γνωρίζω, γιατί υπάρχουν αρκετοί σαν εσένα στην ομάδα" κι άλλα πράγματα που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας. Μετέπειτα, έπρεπε να προπονηθώ μόνος μου, χωρίς να έχω το δικαίωμα να προπονηθώ με την ομάδα.

Μετά από τρεις σεζόν στον Παναθηναϊκό (και ως αρχηγός), όλο αυτό ήταν μια πολύ άσχημη χειρονομία. Πάντα σεβόμουν τον καθένα στην ομάδα, δεν έδειξα ασέβεια σε κανέναν στο κλαμπ. Κάποιες φορές αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο… Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στην Κηφισιά»