Παναθηναϊκός: Χωρίς Πελίστρι για το ντέρμπι με Ολυμπιακό - Επιστρέφει ο Πάλμερ-Μπράουν

Με 23 παίκτες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Χρήστος Κόντης, στην πρώτη του αποστολή μετά την επιστροφή του στον πάγκο, δεν συμπεριέλαβε τον Φακούντο Πελίστρι λόγω μυϊκών ενοχλήσεων στη γάμπα, με τον Ουρουγουανό να στοχεύει στην επιστροφή του για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Γιούνγκ Μπόις. Εκτός έμεινε και ο Μίλος Πάντοβιτς, καθώς και ο Αντριάνο Μπρέγκου. Αντίθετα, ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν είναι έτοιμος και υπολογίζεται για το βασικό σχήμα.



Η αποστολή αποτελείται από τους: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς και Κυριακόπουλος.