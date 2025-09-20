Στη λίστα του Παναθηναϊκού ο Φαν Μπόμελ - Σενάριο και για Αμπέλ Φερέιρα

Μετά το διαζύγιο με τον Ρουί Βιτόρια, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χρήστου Κόντη, οποίος θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή καθώς το «τριφύλλι» κινείται στην αγορά με σκοπό να βρει τον εκλεκτό που θα διαδεχθεί τον Πορτογάλο τεχνικό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το «τριφύλλι» έχει «κυκλώσει» την περίπτωση του Σεργκέι Ρεμπρόφ αλλά πρώτα πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα του Ουκρανού με την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Τα ονόματα που προκύπτουν καθημερινά για τον πάγκο των «πράσινων» είναι πολλά με προπονητές που έχουν εμπειρία από τα Ελληνικά γήπεδα και άλλους που δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Συγκεκριμένα ένα δημοσίευμα από την Πορτογαλία ανέφερε πως ο Φερνάντο Σάντος, είναι ένας από τους υποψήφιους για τον πάγκο της ομάδας ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εξετάζεται και η περίπτωση του Αμπέλ Φερέιρα.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Αλαφούζος και οι ιθύνοντες του συλλόγου, φαίνεται πως έχουν πολύ ψηλά στη λίστα το όνομα του τεχνικού της Παλμέιρας, μιας και το συμβόλαιο του 46χρονου προπονητή ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2025 και πρόσφατα είχε δηλώσει πως ήταν ο τελευταίος του χρόνος στη Βραζιλία. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Αμπέλ Φερέιρα, θα έχει στα «χέρια» αρκετές προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο πετυχημένους προπονητές στη Βραζιλία, έχοντας κατακτήσει με την Παλμέιρας μέσα σε μια πενταετία (2020-2025) δέκα τίτλους.

Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε πως ο Πορτογάλος έχει δουλέψει ξανά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ από τον Ιούλιο του 2019 ως και τον Οκτώβριο του 2020, έκατσε στον πάγκο των «ασπρόμαυρων» σε 57 αναμετρήσεις και είχε ως απολογισμό 31 νίκες, 16 ισοπαλίες και 10 ήττες.

«Χτύπησε την πόρτα» του Φαν Μπόμελ ο Παναθηναϊκός

Παρόλα αυτά το σενάριο για τον Αμπέλ Φερέιρα μοιάζει αρκετά δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, που έχει ως προτεραιότητα δύο ονόματα. Αυτό του Σεργκέι Ρεμπρόφ και του Μαρκ Φαν Μπόμελ. Η περίπτωση του 48χρονου Ολλανδού είναι πιο εύκολη καθώς μετά την αποχώρησή του από την Αντβέρπ, βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας.

Ο Φαν Μπόμελ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Αϊντχόφεν το 2019 και αποχώρησε έπειτα από 75 αγώνες και μετά από δύο χρόνια απουσίας από τα γήπεδα ανέλαβε το 2021 τη Βόλφσμπουργκ, αλλά η θητεία του ήταν πολύ σύντομη καθώς μετά από 12 παιχνίδια αποχώρησε. Στη συνέχεια επέλεξε την Αντβέρμπ ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του με την οποία κατέκτησε 3 τίτλους, το πρωτάθλημα και το κύπελλο της σεζόν 2022/23, καθώς και το Σούπερ Καπ του 2023/24.