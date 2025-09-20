Ο Ολυμπιακός η ακριβότερη ελληνική ομάδα- Η θέση του υπόλοιπου top-5

Ο Ολυμπιακός, με αποτίμηση στα 111,90 εκατ. ευρώ, καταλαμβάνει την 100ή θέση στη λίστα με τους πιο ακριβούς συλλόγους παγκοσμίως. Ο νταμπλούχος Ελλάδας είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που εμφανίζεται στο Top-100 της συγκεκριμένης λίστας στο transfermarkt.

Λίγο πιο χαμηλά, συναντάμε τον Παναθηναϊκό στην 119η θέση με αξία 93,40 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην 123η θέση με εκτίμηση 92,38 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 163η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, αποτελώντας την τέταρτη πιο ακριβή ομάδα της χώρας με αξία 69,58 εκατ. ευρώ. Την πεντάδα των ελληνικών συλλόγων συμπληρώνει ο Άρης, ο οποίος καταλαμβάνει την 249η θέση διεθνώς, με αποτίμηση 40,50 εκατ. ευρώ.

Οι δέκα ακριβότερες ομάδες στον κόσμο

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέχει την κορυφή της λίστας, με αποτίμηση που αγγίζει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Άρσεναλ με 1,33 δισ. ευρώ. Την τριάδα συμπληρώνει η Μάντσεστερ Σίτι με αξία 1,23 δισ. ευρώ.

Στην πρώτη δεκάδα συναντάμε επίσης τη Λίβερπουλ (4η – 1,12 δισ. ευρώ), την Μπαρτσελόνα (5η – 1,11 δισ. ευρώ), την Τσέλσι (6η – 1,08 δισ. ευρώ), την Παρί Σεν Ζερμέν (7η – 1,07 δισ. ευρώ), την Μπάγερν Μονάχου (8η – 905,15 εκατ. ευρώ), την Τότεναμ (9η – 891,10 εκατ. ευρώ) και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (10η – 723,20 εκατ. ευρώ).