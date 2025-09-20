Ολυμπιακός: Χωρίς Ροντινέι και Ζέλσον Μάρτινς στη «μάχη» της Λεωφόρου με Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω το ευρωπαϊκό του παιχνίδι με την Πάφο και επικεντρώνεται στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Super League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» και ανακοίνωσε αποστολή με τρεις σημαντικές απουσίες. Εκτός έμεινε για ακόμη μία φορά ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ενώ δεν υπολογίζονται ούτε οι Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς. Παρά τις απουσίες, οι νταμπλούχοι στοχεύουν σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στο δύσκολο εκτός έδρας τεστ.



Στην αποστολή περιλαμβάνονται οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι και Ελ Κααμπί.