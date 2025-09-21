Live η δοκιμασία της ΑΕΚ στο AEL FC Arena

Η ΑΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ στο πρώτο μεγάλο εντός έδρας παιχνίδι της μετά την επιστροφή της στη Super League, με το AEL FC Arena να αναμένεται γεμάτο. Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη έχει δύο ισοπαλίες με Κηφισιά και Αστέρα στα δύο τελευταία ματς πρωταθ΄ληματος, ενώ στο Κύπελλο γκέλαρε με το Μαρκό (2-2). Από την άλλη, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει με το απόλυτο στο πρωτάθλημα και δεν έχει δεχθεί γκολ σε τέσσερα επίσημα παιχνίδια εντός συνόρων .

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς, Τσάκλα, Παντελάκης, Ατανάσοφ, Πέρες, Σαγάλ, Μούργος, Τούπτα, Πασάς

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Διαβάστε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης